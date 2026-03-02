Ανδρουλάκης για Μέση Ανατολή: «Άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωση του ζητάει από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να ενημερωθούν οι πολιτικοί αρχηγοί για τη θέση της Ελλάδας στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

Η δήλωση Νίκου Ανδρουλάκη

Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Οι ραγδαίες εξελίξεις και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, δημιουργεί έντονη ανησυχία.

Ενόψει της κατάστασης, ζητώ την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό, για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.