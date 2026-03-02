Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Ανδρουλάκης για Μέση Ανατολή: «Άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό»

«Οι ραγδαίες εξελίξεις δημιουργούν έντονη ανησυχία»

Ανδρουλάκης για Μέση Ανατολή: «Άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Αναστασία Ξυδιά

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωση του ζητάει από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να ενημερωθούν οι πολιτικοί αρχηγοί για τη θέση της Ελλάδας στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

Η δήλωση Νίκου Ανδρουλάκη

Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Οι ραγδαίες εξελίξεις και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, δημιουργεί έντονη ανησυχία.

Ενόψει της κατάστασης, ζητώ την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό, για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

