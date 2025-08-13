Ανδρουλάκης για φωτιές: “Η σκέψη μας με τους κατοίκους, τους πυροσβέστες, τους πιλότους και τους εθελοντές”

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα», επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα στη χώρα.

«Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα» προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

