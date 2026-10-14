Ανδρουλάκης: “Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση – Η κυβέρνηση εκτέθηκε από την απομάκρυνση της Γκιλφόιλ”

«Δεν δίνουμε τον αγώνα για τη δεύτερη θέση. Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση. Διότι, τα μαθηματικά, βάσει του εκλογικού νόμου, λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, θα σχηματίσει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Αν είναι το ΠΑΣΟΚ, θα σχηματίσει το ΠΑΣΟΚ. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση, δεν μπορεί να υπάρξει», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ 100,3.

Για άλλη μία φορά ο κ. Ανδρουλάκης ήταν σαφής για την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ: «Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε πολιτικό προσωπικό, δεν έχουμε εξαρτήσεις. Μην υποτιμάτε το τρίτο. Στην Ελλάδα ζούμε. Γνωριζόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Την ίδια αντιμετώπιση έχει το ΠΑΣΟΚ, και εγώ προσωπικά, από συγκεκριμένα συστήματα, ισχυρά, μιντιακά και εξουσίας; Αν είχα κάνει αυτά που έχουν κάνει οι πολιτικοί μου αντίπαλοι στη χώρα, θα είχα εξαφανιστεί πολιτικά».

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε την απομάκρυνση της κ. Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, με την οποία ο ίδιος δεν είχε συναντηθεί κατά την παρουσία της στη χώρα μας. «Είναι προφανές ότι δεν γνώριζα όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα, αλλά έβλεπα μία συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες», σημείωσε και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση για όσα αναφέρουν τα δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων . «Για μένα, η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές. Όταν έρχεται εδώ ο Ζελένσκι για να υπογράψει με τη χώρα μας και τον πρωθυπουργό μία συμφωνία, τι γύρευε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη μέση της φωτογραφίας; Τι είδους μήνυμα είναι αυτό για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και για τον ίδιο τον ελληνικό λαό; Αυτό για μένα δεν είναι δείγμα εθνικής αξιοπρέπειας και σοβαρής κυβέρνησης…

Υπάρχει πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες. Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα, έχει εκτεθεί πολιτικά», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Και πρόσθεσε πως η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων.

Σχετικά με την ποιότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην πορεία προς τις εκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέκρινε «τον συστημικό λαϊκισμό και αντισυστημικό λαϊκισμό», όπως είπε, ενώ εξέφρασε ικανοποίηση «διότι το ΠΑΣΟΚ έχει έναν προοδευτικό, ορθό λόγο, που είναι συγχρόνως και αντισυστημικός, γιατί χτυπάει ένα κατεστημένο που έχει βολευτεί με ολιγοπωλιακές πρακτικές, με πρακτικές εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Γι’ αυτό, το ΠΑΣΟΚ πήρε πρωτοβουλίες για τις τράπεζες, για το ιδιωτικό χρέος, για τους μεγάλους παίκτες της ενέργειας. Αυτές οι επιλογές δεν είναι συστημικές. Είναι αντισυστημικές και συγχρόνως ορθολογικές», όπως σημείωσε.

Απαντώντας σε χθεσινή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Ανδρουλάκης αντέτεινε πως «το κεντρικό τους αφήγημα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη δεξιά λένε. Ότι αυτοί συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά, το ξέχασαν; Άρα, όταν πηγαίνουμε στο χθες, καλό να τα λέμε όλα. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μία νέα πορεία. Αντίπαλός μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική. Πρέπει να αλλάξει; Ναι, πρέπει να αλλάξει. Πώς; Με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία; Γιατί είναι το μόνο κόμμα από αυτά, που μπορεί να πάρει ακροατήρια από τη Νέα Δημοκρατία. Αν, λοιπόν, δεν παίρνεις ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, πώς θεωρείς ότι είσαι ο βασικός της αντίπαλος; Απλά είναι τα πράγματα».

Όσον αφορά τα θέματα της οικονομίας και του ενεργειακού κόστους, ο κ. Ανδρουλάκης θύμισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δυναμική παρέμβαση στον ΕΦΚ αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων μέσων, και το ιταλικό μοντέλο, ενώ σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης σημείωσε: «Ακόμα και στο 1,5 που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο, συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1.000 λίτρα, θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης».

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Σχετικά με τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν υπογράμμισε: «Ο Τραμπ προσπαθεί να παρουσιάσει ως ειρηνευτική προσπάθεια την αποτυχία του στο Ιράν και το damage control που κάνει. Διότι, η αποτυχία του στο Ιράν και η κρίση του Ορμούζ προκαλεί τη νέα του στρατηγική σχέση με τη Ρωσία. Θύμα αυτής της στρατηγικής είναι η Ευρώπη, η Δύση. Είμαστε και εμείς, η Ελλάδα. Θα κάνουμε ανεκτές αυτές τις επιλογές; Δεν πρέπει να δράσουμε; Θύμα είναι και οι ευρωπαϊκοί λαοί, διότι θα πληρώσουν πάρα πολλά χρήματα φέτος το χειμώνα για καύσιμα και ενέργεια.

Υπογράμμισε ότι η πρόταση νόμου που κατέθεσε η ΚΟ ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος επιδιώκει «να μην καούν μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και ηθικοί κίνδυνοι. Εμάς η πρότασή μας είναι με συγκεκριμένα κριτήρια για να αποφύγουμε οποιονδήποτε ηθικό κίνδυνο, πίσω από ανθρώπους που θέλουν να ρυθμίσουν, να κρυφτούν μπαταχτσήδες».

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Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας που τον στοχοποίησε μετά την επίσκεψή του στο Καστελλόριζο, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Διαβάζω σήμερα σε μία τουρκική εφημερίδα: “Απόβαση Ανδρουλάκη στο Καστελλόριζο”. Απόβαση που πήγα σε ένα σε ένα νησί της ελληνικής επικράτειας; Είναι δυνατόν; Εδώ έχουμε συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Και έλεγαν: “ήρεμα νερά, ήρεμα νερά”. Τη μία η “γαλάζια πατρίδα”, την άλλη καλώδιο που δεν ποντίζεται, την άλλη η διχοτόμηση της Κύπρου» σημείωσε.