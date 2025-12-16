Ανδρουλάκης: «Αν δεν γίνει παρελθόν η κυβέρνηση της ΝΔ, η χώρα οδηγείται σε νέα αδιέξοδα»

Αυστηρή κριτική και έντονες επικρίσεις για το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, με αιχμή την οικονομία, άσκησε στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2026 στην ολομέλεια της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αυτά που παρουσιάζετε ως επιτυχίες δεν αντιστοιχούν σε πραγματική ευημερία για πλατιά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό είναι βίωμα για τους πολίτες: Δεν αντέχουν άλλο τη στασιμότητα, τις καθηλωμένες προοπτικές της ζωής τους, τη γενικευμένη απαισιοδοξία και ανασφάλεια», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Όπως είπε, «ύστερα από δεκαπέντε χρόνια αλλεπάλληλων κρίσεων, ο ελληνικός λαός είχε κάθε λόγο να περιμένει μια πραγματική σύγκλιση του βιοτικού του επιπέδου και της καθημερινής του ζωής με την υπόλοιπη Ευρώπη». Η κυβέρνηση όμως, του προσφέρει «στασιμότητα»:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από διαχείριση της στασιμότητας. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Κανείς δεν περιμένει τίποτα θετικό από μια τρίτη θητεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμπλήρωσε: «Αν δεν γίνει παρελθόν η κυβέρνηση της ΝΔ, η χώρα οδηγείται σε νέα αδιέξοδα».

Επιχείρησε να αποδομήσει τη θέση της κυβέρνησης ότι αποτελεί εγγυητή σταθερότητας, λέγοντας πως η θέση αυτή «είναι προπέτασμα καπνού. Κρύβει τη στασιμότητα και την παρακμή. Κρύβει το σαθρό έδαφος των αποτυχημένων επιλογών σας και στρώνει ξανά τον δρόμο για νέα αδιέξοδα». Το πραγματικό μήνυμα του Προϋπολογισμού, εκτίμησε, είναι ότι «ο στόχος της σύγκλισης με την Ευρώπη μπαίνει στον πάγο». Αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή, είπε, η Ελλάδα υπό τη Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης. Αν συνεχιστεί η ίδια πορεία, δεν θα μείνει πίσω μόνο η οικονομία – θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο η δημοκρατία, θα αποδυναμωθούν περαιτέρω οι θεσμοί και θα συρρικνωθεί το κοινωνικό κράτος.

Ο κ. Ανδρουλάκης χρέωσε στην ΝΔ, έκφραση καθεστωτικής λογικής, αλαζονική εξουσία και βαθιά περιφρόνηση προς τον πολίτη και τις αγωνίες του. Η Ελλάδα, τόνισε, δεν έχει ανάγκη από μικροβελτιώσεις. «Χρειάζεται μια νέα αρχή. Με σχέδιο και νέο ήθος στην άσκηση της εξουσίας. Ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής και να ανοίξει ο κύκλος της πραγματικής προόδου. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε πράξη το όραμα για ‘μια Ελλάδα για όλους’»!, υπογράμμισε.

Επί των βασικών κατευθύνσεων του Προϋπολογισμού και της οικονομικής πολιτικής που περιγράφει, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρατήρησε πως η κυβέρνηση διαχειρίστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης με τρόπο αναποτελεσματικό, και σε σύγκριση με χώρες της ΕΕ που αντιμετώπισαν παρόμοιες κρίσεις, η Ελλάδα έχει μείνει πίσω. «Με απλά λόγια: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, στασιμότητα», επισήμανε.



Σχολιάζοντας τους στόχους του νέου Δημοσιονομικού Πλαισίου, παρατήρησε πως «οι αποφάσεις της κυβέρνησης διευκολύνουν συγκεκριμένους παίκτες της αγοράς: Τα μεγάλα funds». Mε ποια κριτήρια – αναρωτήθηκε – λαμβάνονται οι αποφάσεις για πωλήσεις στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων, για μεταβιβάσεις ασφαλιστικών εταιρειών, για συγκέντρωση της ιδιωτικής υγείας ή για την αξιοποίηση δημόσιων και πρώην δημόσιων υποδομών;

«Όχι κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν πωλείται! Αυτός ο τύπος ανάπτυξης βάζει σε υποθήκη το παρόν και το μέλλον εκατομμυρίων Ελλήνων», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε υπαρξιακό κίνδυνο για τη χώρα το δημογραφικό, τονίζοντας πως για το ΠΑΣΟΚ, η δημογραφική αναγέννηση της πατρίδας μας αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Κάτι που συνιστά υπαρξιακή ανάγκη και είναι ο πιο κρίσιμος συντελεστής εθνικής ισχύος. Για το στεγαστικό πρόβλημα, σημείωσε χαρακτηριστικά, πως οι συνεχείς εξαγγελίες και τα σχετικά προγράμματα με τα «30+2 μέτρα», τις «50+3 παρεμβάσεις» της κυβέρνησης, αποδεικνύονται μια τρύπα στο νερό. «Η φορολογική σας μεταρρύθμιση είναι λειψή. Θα εξανεμιστούν εντός τριετίας τα όποια οφέλη, λόγω πληθωρισμού. Γι’ αυτό χρειάζεται και τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας, με ταυτόχρονη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ορεινές, μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές. Όταν την πρότεινα πέρσι από το βήμα της ΔΕΘ, με κατηγορήσατε για ‘λεφτόδεντρα’», υπενθύμισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άσκησε έντονη κριτική στην πρακτική των τραπεζών για τα υψηλά κέρδη που αποκομίζουν. «Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη: Χρειάζεται μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών να πηγαίνει στη μείωση του αναβαλλόμενου παρά στη διανομή παχυλών μερισμάτων, ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να μεταφερθεί το κόστος στους φορολογούμενους», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ταυτόχρονα, αιχμηρές ήταν οι επικρίσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την «κερδοσκοπία εις βάρος των πολιτών» και δεσμεύτηκε ότι η πολιτική αλλαγή θα βάλει κανόνες για να σταματήσουν τα κοράκια των funds να κρατούν σε ομηρία χιλιάδες οικογένειες και επιχειρήσεις.

Ανέλυσε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την ανάπτυξη της αγροτικής δραστηριότητας και κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μολονότι ξέρατε, τους αφήσατε να κλέβουν επί 4 χρόνια! Είχατε κάνει φαίνεται ‘επίκληση στο δικαίωμα της σιωπής’ και εσείς! Ξέρατε πολλά! Τα έμαθε και όλη η Ελλάδα χάρη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, γιατί αν ήταν στο χέρι σας, όλα θα είχαν μείνει στο σκοτάδι. Εσείς προστατεύσατε τους υπουργούς σας, τον Βορίδη και τον Αυγενάκη. Και δεν είχατε κανέναν ηθικό ενδοιασμό να θάψετε το αίτημα της Δικαιοσύνης, στέλνοντας τους βουλευτές σας στο σπίτι για ύπνο! Και πού επενδύετε τώρα; Να θολώσετε τα νερά!» είπε και συνέχισε:

«Υπάρχει η γαλάζια εγκληματική οργάνωση, αλλά υπάρχουν και άλλοι από κάτω. Το δικό σας όνομα, κ. Μητσοτάκη, είναι στις επισυνδέσεις της δικογραφίας. Και δεν το επικαλούνται μιλώντας στο καφενείο. Το επικαλούνται στον γενικό γραμματέα του υπουργείου για να σταματήσουν τους ελέγχους, να ξεμπλοκαριστούν τα ΑΦΜ, να κάνουν πέρα τους ενοχλητικούς εισαγγελείς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για απαξίωση και ευτελισμό των θεσμών από την κυβέρνηση για να συγκαλύψει τις ευθύνες των υπουργών. «Χειραγωγήθηκε μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία υπό τη δική σας καθοδήγηση. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα αυτή η αποκάλυψη θα είχε θαφτεί και δεν θα ήταν υπόλογη η κυβέρνηση για τέτοιες πρακτικές; Στα Τέμπη σπεύσατε να εργαλειοποιήσετε το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι ευθύνες του Κώστα Καραμανλή για τη μη εκτέλεση της σύμβασης 717. Ο κ. Καραμανλής στο απυρόβλητο, αλλά 16 φυσικά πρόσωπα θα δικαστούν με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην απιστία του υπουργού, για την οποία αυτός δεν θα δικαστεί επειδή τον καλύψατε!».

Δεσμεύτηκε ότι θα πάρει πρωτοβουλίες για να αλλάξει ριζικά το άρθρο 86 .«Χωρίς παραθυράκια. Χωρίς εξαιρέσεις. Χωρίς συγκάλυψη. Και τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης πρέπει να συνεννοηθούμε για τη γενναία αυτή αλλαγή. Θέλουμε η ηγεσία της δικαιοσύνης να μην εξαρτάται από την εκτελεστική εξουσία. Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι κυβερνητική επιλογή. Αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν από μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά και τη σήψη, μια κυβέρνηση τροχονόμο των συμφερόντων της εγχώριας ολιγαρχίας», υπογράμμισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το δίλημμα είναι ένα: ή συνεχίζουμε να βαλτώνουμε στη στασιμότητα και στην ανισότητα, ή παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας, ανοίγοντας τον δρόμο για την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη και την ευημερία για όλους. Ας μην αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Γι’ αυτό καλώ όλους τους Έλληνες, ό,τι κόμμα και αν ψήφισαν, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. «Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη ούτε από Μεσσίες ούτε από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι κάνοντας συμβιβασμούς με την ολιγαρχία. Η Ελλάδα θέλει πολιτικούς χωρίς εξαρτήσεις, με σχέδιο, πρόγραμμα και όραμα που θα την ξανακάνει ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική», υπογράμμισε κλείνοντας την ομιλία του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.