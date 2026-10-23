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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλόννησος: Τρίμηνη παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας

Σύμφωνα με απόφαση του Σταύρου Παπασταύρου

Αλόννησος: Τρίμηνη παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Την παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στον Δήμο Αλοννήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, για τρεις επιπλέον μήνες αποφάσισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η σχετική απόφαση υπεγράφη κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτη Μάγγου.

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Σύμφωνα με την απόφαση, η τρίμηνη παράταση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με στόχο τη συνέχιση της αντιμετώπισης των προβλημάτων υδροδότησης που προκαλεί η λειψυδρία στο νησί.

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