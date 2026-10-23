Αλόννησος: Τρίμηνη παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
Σύμφωνα με απόφαση του Σταύρου Παπασταύρου
Την παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στον Δήμο Αλοννήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, για τρεις επιπλέον μήνες αποφάσισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.
Η σχετική απόφαση υπεγράφη κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτη Μάγγου.
Σύμφωνα με την απόφαση, η τρίμηνη παράταση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με στόχο τη συνέχιση της αντιμετώπισης των προβλημάτων υδροδότησης που προκαλεί η λειψυδρία στο νησί.
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