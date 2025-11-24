Αλέξης Τσίπρας: Τα «πυρά» από πρώην συντρόφους και «αντιπάλους» για την «Ιθάκη»

Σφοδρά «πυρά» από πρώην συντρόφους του αλλά και πολιτικούς αντιπάλους του έχει δεχθεί ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη» την Δευτέρα 24/11.

Μέσα από τις 762 σελίδες του βιβλίου του, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε όσους συνεργάστηκε αλλά και βρέθηκαν απέναντι του τα χρόνια που βρέθηκε στην κυβέρνηση της χώρας και όχι μόνο.

Από τον Στέφανο Κασσελάκη, την Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Παύλο Πολάκη ως τον Άδωνι Γεωργιάδη άπαντες πήραν θέση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Στέφανος Κασσελάκης: «Είναι ομοφοβικός – Τα αγγλικά της Μπέττυς είναι χειρότερα από του Αλέξη»

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για όσα αναφέρει στο βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη»2 εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, με ανάρτηση του χαρακτήρισε ως ομοφοβικό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ στάθηκε και στα αγγλικά της συζύγου του.

«Σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού, ο Αλέξης υποστηρίζει ο σύζυγός μου Τάιλερ, ρώτησε τη σύζυγό του Μπέτυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου. Προφανώς τα αγγλικά της Μπέτυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη καθώς δεν κατάλαβε ότι ο Τάιλερ την ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό όμως δεν με εντυπωσιάζει. Σκεφτείτε αν έφερνα στο Σούνιο σύντροφο γυναίκα, θα το ανέφερε ποτέ αυτό στο βιβλίο του; Είναι εξόχως αποκαλυπτικό της δήθεν προοδευτικότητάς του και εξηγεί αρκετές πολιτικές επιλογές» ανέφερε ο Κασσελάκης.

Στη συνέχεια, ο Στέφανος Κασσελάκης υποστήριξε:«Επιχείρησε δύο φορές επιχείρηση ανατροπής του νόμιμα εκλεγμένου αρχηγού; Μία στο συνέδριο του Φεβρουαρίου που απέτυχε και την δεύτερη στο πραξικόπημα στο μπουζουκτσίδικο τα κατάφερε. Η συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή.

Οταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι, εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά με δικά μου έξοδα για να τον υπερασπιστώ. Οταν εκείνοι συναντούσαν ολιγάρχες, εγώ έτρεχα στον Daniel να βοηθήσω τον κόσμο και έβαζα χρήματα από τη τσέπη μου».

Ιθάκη: «Ήμουν παρών στο τηλεφώνημα»: Διάψευση στα όσα καταγράφει ο Τσίπρας για τη Γεννηματά

Τον ισχυρισμό του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο εκδοθέν βιβλίο του όπου αναφέρεται σε έναν διάλογο που είχε με τη Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί, διαψεύδει ο Μανώλης Όθωνας – τότε διευθυντής του πολιτικού Γραφείου της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Σε αυτήν την επικοινωνία που έγινε -ενώ είχε προηγηθεί το σφιχταγκαλιάσμα του με τον Πάνο Καμμένο στα Προπύλαια- τάχα διερεύνησε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας και εκείνη την αρνήθηκε επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ.

Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στο τυπικό τηλέφωνο των συγχαρητηρίων της Φώφης στον κ. Τσίπρα, για κακή τύχη του rebranding, ήμουν εκεί. Καμία τέτοια νύξη δεν υπήρξε», τονίζει σε ανάρτησή του στο Faceboook o Mανώλης Όθωνας.

Ο τότε διευθυντής του Γραφείου της Φώφης Γεννηματά σχολιάζει πως «ακόμη κι αν υπήρχε τέτοια πρόταση ”προοδευτικής” κυβέρνησης με τον Πάνο Καμμένο ”όχι” θα απαντούσε η Φώφη, δεν αλλάζει ότι πρόκειται για μεγάλο ψέμα»

«Με τη Γεννηματά πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρχε καμία περίπτωση κυβερνητικής συνύπαρξης με την ακροδεξιά. Αυτό δεν θα ήταν ”πρόσχημα”, αλλά αδιαπραγμάτευτη πολιτική θέση. Αντίθετα καμία εκ των υστέρων δικαιολογία δεν αναιρεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2015, ο κ. Καμμένος δεν ήταν ανάγκη αλλά πολιτική επιλογή του κ. Τσίπρα», προσθέτει.

Επίσης ο Μανώλης Όθωνας υπογραμμίζει πως δεν είναι επίσης αληθής ο ισχυρισμός του κ. Τσίπρα ότι «στο περιθώριο μιας συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε στη Φώφη τον σχεδιασμό για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και εκείνη δεν ήταν αρνητική, αλλά μετά άλλαξε γνώμη -αναίτια και χωρίς εξήγηση. Ούτε αυτό σύμφωνα με τη γνώση που εκ του ρόλου μου τότε είχα, είναι αλήθεια».

Επισημαίνει πως «είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εκδοχή του, ούτε αυτή την πρόταση ο κ. Τσίπρας τη διατύπωσε ποτέ θεσμικά στον δημόσιο λόγο του. Αλλά τάχα μου στο περιθώριο και, παρεμπιπτόντως, σε μια συνάντηση για άλλο θέμα. Έτσι βέβαια, μπορεί σήμερα να ισχυρίζεται εκ των υστέρων ό,τι τον βολεύει», και τονίζει ότι σε αντίθεση περί αυτού «το ΠΑΣΟΚ τότε κατέθεσε πρόταση αναλογικού εκλογικού νόμου, θεσμικά, δημόσια, στη Βουλή και όχι στο παρασκήνιο. Εκείνος είχε κλειστά αυτιά και μάτια».

«Αναρωτιέμαι πάντως τι σόι rebranding είναι αυτό που στηρίζεται στο να βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να απαντήσει και να υπερασπιστεί την αλήθεια», σημειώνει δηκτικά ο κ. Όθωνας.

«Κατά τα άλλα καλοδιάβαστο το βιβλίο, με μια υπόμνηση στον συγγραφέα. Στα ιστορικά μυθιστόρημα πράγματι συνηθίζεται, για λογοτεχνικούς λόγους, να χρησιμοποιούνται στοιχεία μυθοπλασίας. Μόνο που επιβάλλεται αυτό να αναφέρεται ρητά στο προοίμιο», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Τι λένε Πολάκης, Παππάς, Χαρίτσης, Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδης

Με αιχμηρό ύφος ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «Πάντα πουλούσε παραμύθι. Εάν μας λέει πως είμαι τόσο κακός στην επιλογή συνεργατών, που τα ¾ όσων επέλεξα ήταν ανίκανοι, τότε με αυτή του τη δήλωση, πώς θα ξαναδιεκδικήσει ψήφο;».

Η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε ότι: «Το επόμενο κόμμα Τσίπρα θα είναι το πιο αρχηγικό κόμμα που έχει περάσει ποτέ στην Ελλάδα», καθώς είναι βέβαιη ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα γυρίσει στην πολιτική.

«Αυτή η ιστορία δεν είναι καθόλου αστεία. Εγώ είδα μία πολύ μεγάλη αλαζονεία, ούτε μία ”συγνώμη” μέσα σε 750 σελίδες. Όταν ρίχνεις το πλοίο στα βράχια και είσαι ο καπετάνιος, δεν είναι τόσο έντιμο να το χρεώνεις στο πλήρωμα», ανέφερε από πλευρά του ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του ρίχνει ένα σημαντικό κομμάτι της ζημιάς στην δημόσια εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ στη στάση του Παύλου Πολάκη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όπως αναφέρει, ο Πολάκης «υποβάθμιζε την αξία των εμβολίων» και δημοσίως αμφισβητούσε τις συστάσεις της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, κάτι το οποίο υπονόμευε τη γραμμή ευθύνης που προσπαθούσε να εκφράσει το κόμμα.

Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός αποδοκιμάζει τον κ. Πολάκη για τη φραστική επίθεση που είχε εξαπολύσει το 2019 στον υποψήφιο τότε ευρωβουλευτή της ΝΔ, Στέλιο Κιμπουρόπουλο, αλλά και αργότερα για τη στοχοποίηση 13 δικαστών και 15 δημοσιογράφων στο διαδίκτυο. Επίσης επικρίνει την «εκβιαστική απαίτησή του για στελέχωση του ψηφοδελτίου των Χανίων από φιλικά σε εκείνον πρόσωπα, ώστε όχι απλά να εκλεγεί ο ίδιος αλλά να περιορίσει την πιθανότητα εκλογής του Σταθάκη που ανήκε στην άλλη πλευρά της εσωκομματικής σκακιέρας».

Η συγκεκριμένη κριτική πυροδότησε την πρώτη ισχυρή αντίδραση, καθώς ο Παύλος Πολάκης, με μια αιχμηρή και ειρωνική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για ψεύδη και ανακρίβειες. Τόνισε μάλιστα ότι επιμένει στην «ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 2023, που (δήθεν) αποτέλεσε την αφορμή για την προσωρινή μου απομάκρυνση από τα ψηφοδέλτια», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι θα επανέλθει με νέα απάντηση το επόμενο διάστημα.

Ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχεται ότι θα έπρεπε να είχε ζητήσει από τον Νίκο Παππά να μην κατέβει ως υποψήφιος στις εκλογές, μετά την καταδίκη του από την ελληνική Δικαιοσύνη σχετικά με την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. «Εκ των υστέρων θεωρώ πως όφειλα να του ζητήσω να διευκολύνει, πρώτα το κόμμα και έπειτα τον ίδιο, αποσύροντας την υποψηφιότητά του. Κι αυτό επειδή καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόθεσης είχε επιδείξει μια απαράδεκτη επιπολαιότητα», σημειώνει

Έντονη δυσαρέσκεια προκάλεσε αυτή η δήλωση στον πρώην υπουργό, ο οποίος παρόλο που προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους σχολίασε: «Αυτό είναι μια φράση η οποία ακουμπάει την περίοδο μετά το Ειδικό Δικαστήριο. Όπου λέει ότι υπήρχε η σκέψη αν θα είμαι στα ψηφοδέλτια ή όχι. Η ιστορία έδειξε ότι συμμετείχα στα ψηφοδέλτια. Πρώτευσα στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, οπότε νομίζω ότι απεφάνθη ο λαός».

Μιλώντας για το χάσμα και την αμηχανία που επικρατούσαν το 2023 στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει δύο κομβικές πολιτικές κινήσεις που καθόρισαν το παρασκήνιο της διαδοχής. Όπως σημειώνει, πρότεινε στην Έφη Αχτσιόγλου να αναλάβει την καθοδήγηση της προεκλογικής καμπάνιας και να εκπροσωπήσει το κόμμα στο debate των αρχηγών μετά το σοκαριστικό 20%, όμως εκείνη αρνήθηκε. Παράλληλα, ζήτησε από τον Αλέξη Χαρίτση να είναι υποψήφιος για την ηγεσία μετά τις δεύτερες εκλογές, αλλά ούτε εκείνος δέχθηκε, καλώντας τον Τσίπρα να μην αποχωρήσει

Ο Αλέξης Χαρίτσης από πλευρά του επιβεβαίωσε τα γραφόμενα του πρώην πρωθυπουργού.

Ο πρώην πρωθυπουργός μιλά με εξαιρετικά αιχμηρό τρόπο για την τότε πρόεδρο της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία χαρακτηρίζει «αυτοκαταστροφική», «απρόβλεπτη» και «εμμονική». Παραδέχεται ότι «μετάνιωσε» που της έδωσε τον δρόμο προς την προεδρία της Βουλής, κατηγορώντας την πως τελικά συντάχθηκε με το ρεύμα που υποστήριζε την έξοδο από το ευρώ

«Bλέποντας όμως αυτά που κυκλοφορούν, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση και παρακαταθήκη: Να μην διευκολύνουμε καμία προδοσία του λαού», σχολίασε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.