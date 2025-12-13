Αλέξης Τσίπρας: Πρώτος σταθμός της περιοδείας η Πάτρα – Το μήνυμα του στα social media

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει την περιοδεία του σε πολλές περιοχές της χώρας για την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη».

Με ανάρτησή του, το μεσημέρι του Σαββάτου 13/12 ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός κάλεσε άπαντες να δώσουν το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου του στην Πάτρα.

Αναλυτικά:

Τρίτη 16.12.25 στις 19:00

Παρουσίαση της “Ιθάκης” στην Πάτρα.

Royal, Ακτή Δυμαίων 53

Σας περιμένω