Αλέξης Τσίπρας: Πρόταση να αναλάβει επικεφαλής της Ευρωαριστεράς

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα είχε σήμερα (04/10) ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Tiny Kox.

Σύμφωνα με πληροφορίες για τη συνομιλία τους, ο Ολλανδός πολιτικός, πρώην πρόεδρος του Σοσιαλιστικού κόμματος της χώρας του και επί σειρά ετών επικεφαλής της Ομάδας της Αριστεράς στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΣτΕ, πρότεινε στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να αναλάβει από την ερχόμενη εβδομάδα τη θέση του επικεφαλής της ομάδας της Αριστεράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι στη κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης συμμετέχουν αντιπροσωπείες βουλευτών από όλα τα κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο: Αφαίρεσαν την ποιμαντορική ράβδο από τον ανδριάντα στα Προπύλαια (pics&vid)

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος επέστρεψε στα γυρίσματα της «Γης της Ελιάς» μετά την απώλεια της μητέρας του