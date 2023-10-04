Ο Γιώργος Αγγελόπουλος επέστρεψε στα γυρίσματα της «Γης της Ελιάς» μετά την απώλεια της μητέρας του
Το μήνυμα του φίλου και κουμπάρου του
Δέκα περίπου ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο Γιώργος Αγγελόπουλος επέστρεψε στα γυρίσματα της σειράς «Η γη της ελιάς», από τα οποία απουσίασε για λίγες ημέρες.
Ο ίδιος ο Ντάνος ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για την επιστροφή του, ανεβάζοντας στο Instagram μια φωτογραφία πίσω από τις κάμερες, την στιγμή που γυρνούσαν μια από τις σκηνές του Ορέστη.
Ο κουμπάρος του, Αναστάσιος Ντούγκας, ανήρτησε μια κοινή τους φωτογραφία όπου ποζάρουν χαμογελαστοί και έγραψε:
«Να είσαι δυνατός τώρα, γιατί τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Μπορεί να ρίχνει καταιγίδα τώρα, αλλά δεν μπορεί να βρέχει για πάντα».
Κυριάκος Μητσοτάκης: Υποδοχή με ποντιακή λύρα στην Κοζάνη
Διάψευση Μαρινάκη για τα περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών: Αδιανόητα fake news για εθνικά θέματα
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις