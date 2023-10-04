Ο Γιώργος Αγγελόπουλος επέστρεψε στα γυρίσματα της «Γης της Ελιάς» μετά την απώλεια της μητέρας του

Δέκα περίπου ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο Γιώργος Αγγελόπουλος επέστρεψε στα γυρίσματα της σειράς «Η γη της ελιάς», από τα οποία απουσίασε για λίγες ημέρες.

Ο ίδιος ο Ντάνος ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για την επιστροφή του, ανεβάζοντας στο Instagram μια φωτογραφία πίσω από τις κάμερες, την στιγμή που γυρνούσαν μια από τις σκηνές του Ορέστη.

Ο κουμπάρος του, Αναστάσιος Ντούγκας, ανήρτησε μια κοινή τους φωτογραφία όπου ποζάρουν χαμογελαστοί και έγραψε:

«Να είσαι δυνατός τώρα, γιατί τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Μπορεί να ρίχνει καταιγίδα τώρα, αλλά δεν μπορεί να βρέχει για πάντα».

