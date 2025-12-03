Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει την «Ιθάκη» στο «Παλλάς»: Σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά δίνουν το παρών – Δείτε Live

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζει απόψε το βιβλίο του «Ιθάκη» στο θέατρο «Παλλάς».

Πλήθος κόσμου άρχισε να εμφανίζεται έξω από το θέατρο σχηματίζοντας ουρές περίπου δύο ώρες πριν. Ανάμεσά τους και αρκετά πολιτικά πρόσωπα από τον χώρο της αριστεράς. Οι πόρτες του θεάτρου άνοιξαν στις 17:30 και μία ώρα αργότερα έκλεισαν καθώς το θέατρο είχε γεμίσει.

Περίπου στις 19:25 έφτασε στο «Παλλάς» και ο Αλέξης Τσίπρας.

Ποιοι δίνουν το παρών

Στην εκδήλωση δίνουν μεταξύ άλλων το παρών, οι Σωκράτης Φάμελλος, Αλέξης Χαρίτσης, Πέτρος Κόκκαλης, καθώς και οι Κατερίνα Νοτοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Συμεών Κεδίκογλου, Δώρα Αυγέρη, Γιάννης Ραγκούσης, Χρήστος Γιαννούλης, Κώστας Ζαχαριάδης, Στ. Τζουμάκας, Αθηνά Λινού, Γιάννης Μαντζουράνης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Σαρακιώτης, Χρήστος Σπίρτζης, Γιάννης Σαρακιώτης, Γ. Καραμέρος, ο Κώστας Ζουράρις κ.α.

Παρόντες είναι και η Εφη Αχτσιόγλου με τον Νίκο Παππά, στους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί σφοδρή κριτική στο βιβλίο του.

Η τιμητική καρέκλα στον Αλέκο Φλαμπουράρη

Μάλιστα, στην αίθουσα υπάρχει τιμητική θέση, με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη που «έφυγε» από τη ζωή στις 18 Νοεμβρίου.

