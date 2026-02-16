Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Λάρισα
Δείτε όσα αναφέρει
Το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη» παρουσιάζει στη Λάρισα το βράδυ της Δευτέρας 16/2 ο Αλέξης Τσίπρας στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa.
Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει για πολλά από τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα.
Δείτε LIVE
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:
Απόστολος Καλογιάννης
Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων
Ιωάννα Καραβάνα
Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών
Θέμης Λαζαρίδης
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μαριάννα Τουμασάτου
Ηθοποιός
Σωτήρης Τσουκαρέλης
Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά»
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
Παρουσίαση – Συντονισμός:
Γιάννης Γιαννακόπουλος
Δημοσιογράφος Θεσσαλία TV
Αλεξία Τασούλη
Δημοσιογράφος Ναυτεμπορική TV
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις