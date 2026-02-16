Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Λάρισα

Το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη» παρουσιάζει στη Λάρισα το βράδυ της Δευτέρας 16/2 ο Αλέξης Τσίπρας στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa.

Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει για πολλά από τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Απόστολος Καλογιάννης

Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων

Ιωάννα Καραβάνα

Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών

Θέμης Λαζαρίδης

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαριάννα Τουμασάτου

Ηθοποιός

Σωτήρης Τσουκαρέλης

Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά»

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός:

Γιάννης Γιαννακόπουλος

Δημοσιογράφος Θεσσαλία TV

Αλεξία Τασούλη

Δημοσιογράφος Ναυτεμπορική TV