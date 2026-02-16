Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Λάρισα

Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Λάρισα
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:22

Το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη» παρουσιάζει στη Λάρισα το βράδυ της Δευτέρας 16/2 ο Αλέξης Τσίπρας στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa.

Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει για πολλά από τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

Δείτε LIVE

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Απόστολος Καλογιάννης

Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων

Ιωάννα Καραβάνα

Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών

Θέμης Λαζαρίδης

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαριάννα Τουμασάτου

Ηθοποιός

Σωτήρης Τσουκαρέλης

Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά»

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός:

Γιάννης Γιαννακόπουλος

Δημοσιογράφος Θεσσαλία TV

Αλεξία Τασούλη

Δημοσιογράφος Ναυτεμπορική TV

