Αλέξης Τσίπρας: Αυτοί θα είναι οι ομιλητές στην παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη»
Τι αναφέρει η ανάρτηση
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τους ομιλητές της παρουσίασης του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη».
Συγκεκριμένα, η παρουσίαση του βιβλίου του θα γίνει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς.
Αναλυτικά:
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5)
παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα ΙΘΑΚΗ.
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου
θα συζητήσουν οι:
Ιωάννα Λαλιώτου
Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αντώνης Λιάκος
Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευγενία Φωτονιάτα
Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιώργος Χουλιαράκης
Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
Παρουσίαση – Συντονισμός:
Μαρία Νικόλτσιου Δημοσιογράφος Alpha TV
Αντώνης Αντζολέτος Δημοσιογράφος Σκάϊ-Η Καθημερινή
Ώρα προσέλευσης: 18.30
Ώρα έναρξης: 19.00
