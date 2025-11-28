Αλέξης Τσίπρας: Αυτοί θα είναι οι ομιλητές στην παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη»

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τους ομιλητές της παρουσίασης του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη».

Συγκεκριμένα, η παρουσίαση του βιβλίου του θα γίνει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5)

παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα ΙΘΑΚΗ.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου

θα συζητήσουν οι:

Ιωάννα Λαλιώτου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αντώνης Λιάκος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευγενία Φωτονιάτα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Χουλιαράκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός:

Μαρία Νικόλτσιου Δημοσιογράφος Alpha TV

Αντώνης Αντζολέτος Δημοσιογράφος Σκάϊ-Η Καθημερινή

Ώρα προσέλευσης: 18.30

Ώρα έναρξης: 19.00