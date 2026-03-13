Άγρια κόντρα βουλευτών της ΝΔ με την Κωνσταντοπούλου – “Βρίσκονται παιδιά στα θεωρεία”

Άγρια κόντρα ξέσπασε στην Βουλή το πρωί της Παρασκευής (13/3) με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει πυρά απέναντι στις συζύγους και τα παιδιά του πρωθυπουργού και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε “φασίστα” τον Δημήτρη Μαρκόπουλο και “γυμνοσάλιαγκα” τον Μακάριο Λαζαρίδη. Σε άλλο σημείο υποστήριξε πως η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη είναι δημόσιο και άρα ελεγχόμενο πρόσωπο από την στιγμή που έχει φωτογραφηθεί να βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι βουλευτές ζήτησαν έντονα το λόγο για να απαντήσουν στην κ. Κωνσταντοπούλου ωστόσο η προεδρεύουσα Ολγα Γεροβασίλη αρνήθηκε να τους τον δώσει, και διέκοψε την συνεδρίαση προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Στην επανέναρξη τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης μιλώντας για γεγονότα που δεν τιμούν την εικόνα του κοινοβουλίου.

«Δεν είμαι δικαστής αλλά όσα προηγήθηκαν αποτελούν ντροπή για το κοινοβούλιο. Τα πρακτικά παραπέμπονται στην επιτροπή δεοντολογίας. Την ώρα που γίνονταν αυτά βρίσκονταν παιδιά στα θεωρεία. Είναι ντροπή και αυτό το λέω σε όλα τα κόμματα», ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.

Σε καταδίκη του επεισοδίου προχώρησε και ο κ. Νίκος Παππάς εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε καταδίκη του περιστατικού προχώρησε και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η ευθύνη για το επεισόδιο ανήκει στην πλειοψηφία.

Η αρχή έγινε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Ολομέλειας επιτέθηκε στον εισηγητή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο με αποτέλεσμα ο δεύτερος να αντιδράσει.

Αναλυτικά ο επίμαχος διάλογος

Κωνσταντοπούλου: Τα “άιντε” κ. Μαρκόπουλε, να μην τα πείτε ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας που πήγατε να τραμπουκίσετε

Μαρκόπουλος: Πήγαινε να υπερασπιστείς κανένα βιαστή

Γεροβασίλη: Να ανακαλέσετε

Μαρκόπουλος: Δεν ανακαλώ

Γεροβασίλη: Θα διαγραφεί από τα πρακτικά

Κωνσταντοπούλου: Οι φασιστές με αυτό τον τρόπο έχουν μάθει να χυδαιολογούν την ώρα που τα συμφέροντα τους έχουν στο χέρι τους. Τσιράκια και κονδυλοφόροι. Πηγαίνετε στην Νίκαια

Μαρκόπουλος: Όλα καλά τώρα κυρία Πρόεδρε; Δεν θα ζητήσετε να ανακαλέσει;

Κωνσταντοπούλου: Πηγαίνετε στην Νίκαια να τραμπουκίζετε γιατρούς



Γεροβασίλη: Σταματήστε το πινγκ- πονγκ

Κωνσταντοπούλου Δεν έγινε καμία χυδαία επίθεση (σσ για κόρη πρωθυπουργού). Δημοσιοποιήθηκε αυτό που ο ελληνικός λαός δικαιούται να λερει. Όταν ο πρωθυπουργός φωτογραφίζεται με την κόρη του στα κάλαντα και το πρόσωπο αυτό είναι στους επαναπατριζόμενους αυτό είναι δημόσιο γεγονός. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που δεν έχουν ακόμα επαναπατριστεί γιατί δεν έχετε λύση το πρόβλημα των κατοικίδιων τους. Αυτοί δεν έχουν ζωή ή δεν είναι συγγενείς του πρωθυπουργού; Οι συγγενείς πρωθυπουργού που συμμετέχουν σε δημόσια γεγονότα ή τα επηρεάζουν δεν είναι υπεράνω αναφοράς

Μαρκόπουλος: Δύο ζωές έχουν υπηρετήσει τον κατήφορο. Η Ζωή Λάσκαρη στον Κατήφορο του Δαλιανίδη αλλά με λαμπερό τρόπο και εσείς με τον γκρίζο τρόπο. Είστε απαράδεκτη και χυδαία. Δεν μπορεί να υβρίζει οικογένειες τα παιδιά μας και την κόρη πρωθυπουργού. Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. Είστε απαράδεκτη και επιστρέφουμε τις καταγγελίες. Είστε ζήτουλας της οργής μας και θα πάρετε πίσω το γέλιο μας.

Λαζαρίδης: Aκούσαμε για μια ακόμα φορά την κα Κωνσταντοπούλου παρουσία 3 βουλευτών της που είναι όλοι διορισμένοι. Την ακούσαμε σε ένα χυδαίο τοξικό, σεξιστικό λόγο που δεν συνάδει με την αίθουσα αλλά και συνολικά με τις απόψεις των πολιτών.

Με εντυπωσιάζει ότι στα έδρα κάθονται 2 γυναίκες και δεν αντέδρασαν στις επιθέσεις προς την σύζυγο και την κόρη του πρωθυπουργού. Θα μου πείτε βέβαια η μια βουλευτής της Πλεύσης δεν υπερασπίστηκε ούτε την σύζυγο του αδελφού της. Πώς επιτρέπετε τέτοιες αναφορές; Δεν σας αφορά πού βρίσκεται η Σοφία Μητσοτάκη. Ούτε μπαίνουμε σε προσωπικές σχέσεις, ούτε εμείς μπήκαμε στις δικές σας σχέσεις με τον Διαμαντή Καραναστάση. Με οικογένειες δεν σας παίρνει να εμπλέκεστε.

Είπατε ότι η κυβέρνηση ασχολείται με πρακτικές μαφίας. Όμως στην Σικελία οι μαφίες δεν μπλέκουν γυναικόπαιδα. Εκτός από άθλια πολιτικός, είστε και πολιτική μαφία.

Κωνσταντοπούλου: Eντυπωσιακό να βλέπει κανείς την ΝΔ να κατρακυλάει σε αυτό το επίπεδο του λαγουμιού όπου συμφύρεστε και με άλλα τρωκτικά. Θλιβερό για τον Μητσοτάκη να τον υπερασπίζονται Λαζαρίδης – Μαρκόπουλος. Ο Λαζαρίδης ο δημοσιογράφος της Ελεύθερης Ώρας. Η λέξη γυναικόπαιδα κύριε γυμνοσάλιαγκα…

Γεροβασίλη: Nα ανακαλέσετε. Να τελειώσει εδώ αυτή η βεντέτα

Κωνσταντοπουλου: Μου τρώτε το χρόνο να προσέχετε τις εκφράσεις σας. Η λέξη γυναικόπαιδα είναι ανεπίτρεπτα σεξιστική. Τι θα πει. Ότι είναι οι γυναίκες άμαχος πληθυσμός; Οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας είναι οι πιο έντιμοι. Το ότι καταφέρατε κάποιους να τους εκμαυλίσετε αφορά το δικό σας φύραμα.

Γεροβασίλη: Δεν θα επιτρέψω τον ευτελισμό διακόπτετε η διαδικασία.

Μετά την παρέμβαση του κ. Νικήτα Κακλαμάνη και ενώ το κλίμα φαινόταν ότι ομαλοποιείται τον λόγο ζήτησε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά ανατροφοδοτώντας την ένταση.

Η βουλευτής μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο περιστατικό με την καταγγελία που έχει καταθέσει η νύφη της στην επιθεώρηση εργασίας υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε ως εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας εργασιακό μπούλινγκ από την κα Κωνσταντοπούλου ενώ παρέμενε επι ένα χρόνο απλήρωτη. Η κυρία Κεφαλά υποστήριξε ότι η ΝΔ δεν δικαιούται να διαμαρτύρεται για τις επιθέσεις που εξαπολύει η Πλεύση Ελευθερίας κατά της κόρης του πρωθυπουργού όταν οι βουλευτές της πλειοψηφίας ζητούν από την ίδια εξηγήσεις για τις καταγγελίες της νύφης της. Μεταξύ άλλων η βουλευτής υποστήριξε ότι “εντεταλμένοι δημοσιογράφοι” την ακολουθούν ακόμα και στην τουαλέτα προκειμένου να την ρωτήσουν για το περιστατικό.