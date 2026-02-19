Άδωνις Γεωργιάδης: “Το Νοσοκομείο Νίκαιας γίνεται καινούργιο και θα το παραδώσω καλύτερο από ποτέ, με εμπόδισαν δια της βίας”

O Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε εκ νέου για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (19/2) έξω από το Νοσοκομείο Νίκαιας μετά την επίσκεψη.

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι επί θητείας του ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου “αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 κατά 76%“, ενώ αύξηση υπήρξε και σε “ιατρούς και νοσηλευτές την ώρα που εκτελέστηκαν έργα ύψους συνολικής αξίας 30.000.000€“, όπως υποστηρίζει στην ίδια ανάρτηση.

Αναλυτικά ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει στην ανάρτηση του:

Σήμερα επισκεφθήκαμε το Νοσοκομείο Νικαίας με τους @mthemisto κ. Λίλιαν Βιλδιρίδη @gvrettakos @MLIVANOSGR @MARKOPOULODIMI2 και τον κ. Γιάννη Τραγάκη για να κάνουμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Το Νοσοκομείο αυτό επί θητείας μου έχει σε σχέση με το 2019 αύξηση του προϋπολογισμού του κατά +76%, έχει +65 ιατρούς, +135 νοσηλευτές, +133 άτομα λοιπό προσωπικό και σε αυτό το Νοσοκομείο επί θητείας μου εντάχθηκαν σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και εκτελούνται έργα συνολικής αξίας 30.000.000€. Για την ακρίβεια το Νοσοκομείο γίνεται καινούργιο και θα το παραδώσω στον διάδοχο μου καλύτερο από ποτέ. Σε αυτό το Νοσοκομείο που έχουμε τόσο φροντίσει αποφάσισαν το @gt_kke η @ANTARSYAPress και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά να συγκεντρωθούν και να με εμποδίσουν δια της βίας να μπω και να κάνω την δουλειά μου. Σήμερα επισκεφθήκαμε το Νοσοκομείο Νικαίας με τους @mthemisto κ. Λίλιαν Βιλδιρίδη @gvrettakos @MLIVANOSGR @MARKOPOULODIMI2 και τον κ. Γιάννη Τραγάκη για να κάνουμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Το Νοσοκομείο αυτό επί θητείας μου έχει σε σχέση με το 2019 αύξηση του προϋπολογισμού του… pic.twitter.com/gHsHnZyyjS February 19, 2026

Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία τους άνδρες της Υ.ΜΕ.Τ, της ΔΡΑΣΗΣ και της ΟΠΚΕ οι οποίοι με γενναιότητα και επαγγελματισμό υπερασπίστηκαν στο πρόσωπό μου την Ελληνική Δημοκρατία και δεν τους άφησαν να κάνουν πραγματικότητα την επιθυμία τους.

Ευχαριστώ όμως ακόμη περισσότερο τους εργαζομένους του Νοσοκομείου που παρά την βία και τις ύβρεις ήρθαν, με χειροκρότησαν και με ευχαρίστησαν για όλα τα έργα που κάνουμε εκεί. Στην Δημοκρατία μας το δικαίωμα στην διαμαρτυρία είναι ιερό αλλά η βία δεν είναι ανεκτή. Αν νόμιζαν ότι θα τους φοθηθώ και θα φύγω έκαναν λάθος. Η Δημοκρατία δεν φοβάται.

Άδωνις Γεωργιάδης: “Η βία του ΚΚΕ και του ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν θα επικρατήσει”

Προηγουμένως, ο Υπουργός Υγείας μίλησε στην ΕΡΤ και δήλωσε ότι είναι καθήκον του να επισκέπτεται τα νοσοκομεία και δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε όσους με τη χρήση βίας επιχειρούν να τον εμποδίσουν.

«Όταν κατέβηκα από τη μηχανή μου και πλησίασα προς διαβούλευση για να κάνω κουβέντα όπως κάνω συνήθως, εκεί μου πετάχτηκε το πρώτο αυγό. Δεν με πέτυχε, μου πέρασε ξυστά από το κεφάλι και μετά ένα μπουκάλι. Τέλος πάντων, είδα ότι δεν είχαν διάθεση για κουβέντα φωνάζοντας δυνατά και εδώ ΟΚ, δημοκρατία έχουμε. Η διαμαρτυρία είναι μέσα στο Σύνταγμα. Πάω να κάνω το βήμα για να μπω στο νοσοκομείο. Περιμένουν αυτοί, κάνουν κλοιό οι διαδηλωτές μπροστά μου και μας σπρώχνουν εμένα και τους φρουρούς μου και τους αστυνομικούς και τους βουλευτές και εμένα, για να μας εμποδίσουν δια της βίας, της σωματικής να μπούμε στο νοσοκομείο. Εκεί μάλιστα μας χτύπησαν, ήταν αρκετή βία, ήταν σωματική βία, ήταν ξύλο κανονικό. Σήμερα ασκήθηκε εναντίον μου βία. Σήμερα προσπάθησαν να με εμποδίσουν να μπω στο νοσοκομείο δια της βίας. Αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο, πρέπει να είναι καθολικά τα κόμματα καταδικαστέο, γιατί στη δημοκρατία δεν χωράει η βία».

Νωρίτερα, μιλώντας για όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο Νίκαιας, ο κ. Γεωργιάδης είπε αρχικά στο ΟΡΕΝ πως «μπορούν να φωνάζουν όσο θέλουν. Το πρόβλημα είναι ότι είχαν αποφασίσει να εμποδίσουν την είσοδο μου στο νοσοκομείο δια της βίας. Κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα και από τα πράγματα που πετάγανε – αβγά, νερά, πέτρες – ενώ πίσω μου ήταν κάγκελα και θα μπορούσα να είχα εγκλωβιστεί σε αυτά»