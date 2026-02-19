Γεωργιάδης για τα επεισόδια στο Νοσοκομείο Νίκαιας: “Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα” (βίντεο)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (19/2) στο Κρατικό Νίκαιας την στιγμή της άφιξης του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο.

«Το κάνουμε καινούριο το νοσοκομείο. Μαζεύτηκαν μέλη του σωματείου εργαζομένων που ανήκουν στο ΚΚΕ και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ», τόνισε ο υπουργός Υγείας σε τηλεφωνική του παρέμβαση στο OPEN με αφορμή όσα συνέβησαν κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο.

«Ο σκοπός τους ήταν να φύγω αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κομμουνιστική και η φασιστική βία που εγώ τις θεωρώ ίδιες, μπορούν να επικρατήσουν της δημοκρατίας. Εγώ πήγα ως εκλεγμένος βουλευτής και υπουργός Υγείας, αλίμονο αν οι θεσμοί της δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές».

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πήγε να γίνει προσαγωγή ενός γιατρού αλλά ο κ. Γεωργιάδης δεν προχώρησε σε μήνυση και δεν είχαμε επίσημη προσαγωγή.

«Όταν ασκούν βία είναι πρόβλημα. Η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όχι η βία» υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος αποκάλυψε ότι «η αστυνομία συνέλαβε έναν γιατρό δυστυχώς που μας επιτέθηκε, αποφάσισα να μην του ασκήσω μήνυση και να τον αφήσουν ελεύθερο. Πιστεύω ένας υπουργός Υγείας δεν μπορεί να πηγαίνει γιατρούς στα δικαστήρια»

Να θυμίσουμε ότι στα «χέρια» ήρθαν εργαζόμενοι και συγκεντρωμένοι με τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες και βίντεο, ενώ, ο Άδωνις Γεωργιάδης αποδοκιμάστηκε έντονα από τους διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους κατά την είσοδο στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, κατά την επίσκεψη του υπουργού στο νοσοκομείο της Νίκαιας, οι συγκεντρωμένοι ξεπερνούσαν τα 200 άτομα.