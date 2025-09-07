Άδωνις Γεωργιάδης: Tο μήνυμα «παράσημο» για το ΕΣΥ που ανήρτησε ο υπουργός Υγείας

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανήρτησε στα social media ένα ακόμη μήνυμα παράσημο που έλαβε για το ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα, αφορούσε το Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Αναλυτικά: Δημοσιεύω, άνευ προσωπικών στοιχείων αυτό το μνμ, ως άλλο ένα παράσημο για το ΕΣΥ:



Πνευμονιλογικό τμήμα!!!

Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης!



Ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ σε όλους τους νοσηλευτές και γιατρούς του πνευμονολογικού τμήματος του Νοσοκομείου Μυτιλήνης!!!

Δημοσιεύω, άνευ προσωπικών στοιχείων αυτό το μνμ, ως άλλο ένα παράσημο για το ΕΣΥ: Πνευμονιλογικό τμήμα!!! Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης! Ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ σε όλους τους νοσηλευτές και γιατρούς του πνευμονολογικού τμήματος του Νοσοκομείου Μυτιλήνης!!! Πάλεψαν για να κρατήσουν στη ζωή τη γιαγιά μου 95 ετών, όπως θα πάλευαν για έναν νέο άνθρωπο! Είδα τη γιαγιά μου να “φεύγει” ενώ οι γιατροί και νοσηλευτές, με Πίστη, ίδρωναν για να την επαναφέρουν! Μέσα στην ένταση της καθημερινότητας, έμειναν ευγενικοί, χαμογελαστοί και πρόθυμοι να κάνουν την γιαγιά να αισθανθεί ήρεμα, όμορφα και να της δώσουν κουράγιο! Να μας εξηγήσουν.. να μιλήσουν! Η γιαγιά αυτή τη στιγμή είναι καλά (δεδομένων των συνθηκών) και αύριο με το καλό Πρώτα ο Θεός επιστρέφουμε στο σπίτι μας!

Συγχαρητήρια στους Ανθρώπους αυτού του τμήματος! Η ύπαρξη του νοσοκομείου μας είναι ουσιαστική! Ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα λόγω μικρών εξαιρέσεων που έτσι κι αλλιώς παντού υπάρχουν και να να μπαίνουμε και εμείς στη θέση των γιατρών και των νοσηλευτών πριν τους κρίνουμε γιατί είναι άνθρωποι και αυτοί και δίνουν εκτός από τους προσωπικούς τους αγώνες και όλους τους δικούς μας!!! Ένα χειρόγραφο ευχαριστήριο της γιαγιάς….