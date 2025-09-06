Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «ευχαριστώ» στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο ΕΣΥ

Το μήνυμα του υπουργού Υγείας

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «ευχαριστώ» στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο ΕΣΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του είπε το δικό του «ευχαριστώ» στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter) ανέφερε: «Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό @kmitsotakis για την πολιτική και ηθική του στήριξη, αλλά κυρίως για την καθοδήγηση του, στην υλοποίηση των μεγάλων μας μεταρρυθμίσεων στο ΕΣΥ!».

