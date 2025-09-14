Άδωνις Γεωργιάδης: Πώς λειτουργεί φέτος το έως πρόσφατα προβληματικό Νοσοκομείο της Κω

Επικαλούμενος ένα ευχαριστήριο email που έλαβε από έναν Κύπρο περιηγητή, ο οποίος νοσηλεύτηκε με σοβαρό πρόβλημα υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κάνει εκτενή αναφορά στην βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει το έως πρόσφατα προβληματικό νοσοκομείο του νησιού.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Πριν από λίγες μέρες στο Γ. Ν. της νήσου Κω, ένας περιηγητής από την Κύπρο παρουσίασε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πήγαν όλα καλά και μας έστειλε σήμερα ένα email ευχαριστήριο για να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του από το Νοσοκομείο. Θυμίζω ότι η πολύ κακή εικόνα λειτουργίας αυτού του Νοσοκομείου πέρσι, προκάλεσε Πανελλήνια συζήτηση και με οδήγησε στο να φέρω ειδική νομοθετική πρωτοβουλία στην Βουλή, θεσπίζοντας κίνητρα για τα Περιφερειακά Νοσοκομεία. Ήταν την ημέρα εκείνη εάν θυμάστε που είχε έρθει ο ΠΙΣ και ζητούσε να απεργήσουν οι ιατροί απο την ηλεκτρονική συνταγογράφηση κλπ

Για να δούμε λοιπόν με τα μάτια ενός ασθενούς, πώς λειτουργεί φέτος αυτό το έως πρόσφατα προβληματικό Νοσοκομείο:

«Κύριε Διοικητά,

Προ ολίγων ημερών βρισκόμουν στο νησί της Κω, όπου λόγω ενός οξυτάτου πόνου στο στήθος μετέβην στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου σας.

Φτάνοντας έχασα τις αισθήσεις μου και από ότι εκ των υστέρων πληροφορήθηκα χρειάστηκε να μου κάνουν ηλεκτροσόκ για να επανέλθω.

Βρέθηκα στην καρδιολογική ΜΕΘ, όπου έγινε επιτυχής θρομβόλυση, διότι είχα υποστεί ένα βαρύτατο έμφραγμα και παρέμεινα στενά παρακολουθούμενος από το προσωπικό της κλινικής και από τον καρδιολόγο σας κ. Πρωτόπαππα, μέχρι που διακομίσθηκα με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στο αιμοδυναμικό της νήσου Ρόδου.

Κύριε Διοικητά, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για τις άριστες υπηρεσίες του νοσοκομείου σας και τους άριστους συνεργάτες σας ιατρούς που δίνουν καθημερινό αγώνα και σώζουν ζωές.

Παρακαλώ μεταφέρετε τις από καρδίας ευχαριστίες μου στο προσωπικό της καρδιολογικής κλινικής που δίνουν καθημερινό αγώνα και σώζουν ζωές.

Παρακαλώ μεταφέρετε τις από καρδιάς ευχαριστίες μου στο προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής, που τόσο ανθρώπινα και επαγγελματικά με αντιμετώπισαν και ιδιαιτέρως στον κ. Πρωτόπαππα, που χάρη στην επιστημονική του κατάρτιση, την ψυχραιμία του αλλά και την ανθρώπινη συμπαράσταση που μου έδειξε, μου έδωσαν όχι μόνο την ιατρική φροντίδα που χρειαζόμουν αλλά και τη δύναμη να αντιμετωπίσω τον φόβο και την αγωνία μου.

Νοιώθω μεγάλη ανάγκη να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου, καθώς τέτοιοι γιατροί και άνθρωποι τιμούν το νοσοκομείο σας και προσφέρουν ασφάλεια στους ασθενείς σας.

Σας ευχαριστώ θερμά και σας συγχαίρω για το έργο που επιτελείτε»

Αυτές τις υπηρεσίες προσφέρει το ΕΣΥ «που καταρρέει» καθημερινά. Και αυτή είναι η εικόνα της προόδου σε ένα μόνον από τα 127 μας Νοσοκομεία, ως αποτέλεσμα της δουλειάς και των μεταρρυθμίσεων που κάναμε. Σημειωτέον ο ιατρός που αναφέρεται στο email είναι μία από τις προσλήψεις που κάναμε εκεί μέσα σε αυτό το έτος.

Επιτρέψτε μου όμως να σας ενημερώσω και για τα παρακάτω:

1. Στο Νοσοκομείο Καλύμνου, εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν από χθες στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του, 3 σύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης, από δωρεά, όπως το είχαμε υποσχεθεί στους νεφροπαθείς της Καλύμνου στη σύσκεψη στο Δημαρχείο κατά την επίσκεψή μου εκεί. Έτσι στη Μονάδα λειτουργούν 5 σύγχρονα μηχανήματα και αναμένεται και η προσθήκη άλλων 6 από προμήθεια που ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσω ΕΚΑΠΥ, έτσι ώστε όλα τα μηχανήματα της Μονάδας να είναι τελευταίας τεχνολογίας.

2. Στο Νοσοκομείο της Κω ευρίσκεται στο τελικό στάδιο η πρόσληψη 9 ατόμων λοιπού επικουρικού προσωπικού, τα οποία τα υπέγραψα κατά την επίσκεψή μου εκεί το καλοκαίρι. Μόλις παρουσιαστούν στο Νοσοκομείο θα εκδώσουμε σχετικό δελτίο τύπου.

Δεν περνάει ούτε μια μέρα που δεν εργαζόμαστε για ένα καλύτερο ΕΣΥ και ναι το ΕΣΥ Άλλαξε! Να το εμπιστεύεστε και να το υπερασπίζεστε από όσους έχουν κομματικό συμφέρον να τα παρουσιάζουν όλα μαύρα.