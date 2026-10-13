Άδωνις Γεωργιάδης από την Πάρο: Ένταση με διαδηλωτές στο Κέντρο Υγείας – «Ελάτε μέσα να δούμε αν λέτε αλήθεια»

Στην ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Πάρου, στις νέες υγειονομικές υποδομές της Αντιπάρου και στη λειτουργία της βάσης ελικοπτέρων αεροδιακομιδών αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα από ανάρτησή του στο X, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση σε διαδηλωτές με τους οποίους ήρθε σε αντιπαράθεση κατά την επίσκεψή του στο νησί.

Ο υπουργός έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις στις δομές υγείας των Κυκλάδων, ενώ χαρακτήρισε τους επικριτές του «συμμορία της μιζέριας», υποστηρίζοντας ότι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται παρά τις βελτιώσεις που, όπως αναφέρει, έχουν πραγματοποιηθεί.

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Τα εγκαίνια στο Κέντρο Υγείας Πάρου και οι 482 αεροδιακομιδές

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Πάρου, ενώ επισκέφθηκε και το νέο Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου.

Παράλληλα, επιθεώρησε τη βάση ελικοπτέρων αεροδιακομιδών στην Πάρο, η οποία, όπως σημείωσε, δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Σήμερα εγκαινιάσαμε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου, επισκεφθήκαμε το ολοκαίνουργιο Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου και επιθεωρήσαμε την βάση ελικοπτέρων αεροδιακομιδών που φτιάξαμε επί θητείας μου στην Πάρο και εξυπηρέτησε ήδη 32 νησιά με 482 αεροδιακομιδές έως σήμερα σε 1 χρόνο», ανέφερε.

Ο υπουργός υποστήριξε επίσης ότι το υπουργείο Υγείας προχωρά στη βελτίωση των υποδομών και στην ενίσχυση του προσωπικού, σημειώνοντας πως οι προσλήψεις επιταχύνονται.

Η αντιπαράθεση με διαδηλωτές για τις τουαλέτες και τις εξετάσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε διαμαρτυρίες πολιτών κατά την παρουσία του στο Κέντρο Υγείας.

Όπως περιέγραψε, μία γυναίκα από τους διαδηλωτές υποστήριξε ότι πριν από τέσσερα χρόνια είχε επισκεφθεί τη δομή και δεν υπήρχε τουαλέτα.

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Ο υπουργός ανέφερε ότι την κάλεσε να εισέλθει μαζί του στο κτίριο, προκειμένου να διαπιστώσουν την κατάσταση των εγκαταστάσεων, αλλά, σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη αρνήθηκε.

«Δείτε το σημείο που μια κυρία από τους διαδηλωτές καταγγέλλει ότι πριν 4 χρόνια που πήγε “δεν είχε τουαλέτα”, της λέω πάμε μέσα να τις δούμε… και αρνείται», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Αντίστοιχη αντιπαράθεση, σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του υπουργού, σημειώθηκε και με δεύτερη γυναίκα, η οποία ισχυρίστηκε ότι το Κέντρο Υγείας δεν πραγματοποιεί εξετάσεις.

«Μία άλλη “δεν κάνει το Κέντρο Υγείας εξετάσεις”, της λέω έλατε μέσα να δούμε αν λέτε αλήθεια και αρνείται», ανέφερε.

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Οι παραπάνω περιγραφές αποτυπώνουν την εκδοχή του υπουργού για όσα συνέβησαν κατά την επίσκεψή του.

«Το Κέντρο Υγείας το παρέλαβα χρέπι, το κάναμε καινούργιο»

Συνεχίζοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η εικόνα της υγειονομικής δομής έχει αλλάξει σημαντικά.

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«Το Κέντρο Υγείας το παρέλαβα χρέπι, το κάναμε καινούργιο και συνεχίζουμε τα έργα εκεί, γιατρούς φέραμε και φέρνουμε κι άλλους και το παραδέχονται μέσα και οι εργαζόμενοι», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, η δομή διαθέτει πλέον εργαστήριο, ενώ ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στη δημιουργία της βάσης ελικοπτέρων.

«Εργαστήριο δεν είχαν, έχουν πλέον, βάση ελικοπτέρων δεν είχαν, τους την φτιάξαμε αλλά η φασαρία φασαρία», έγραψε.

«Ο ορισμός της συμμορίας της μιζέριας»

Η ανάρτηση του υπουργού ολοκληρώθηκε με αιχμηρή αναφορά στους επικριτές του.

«Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις αλλά η συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει», ανέφερε.

Κλείνοντας, έκανε λόγο για «τον ορισμό της Συμμορίας της Μιζέριας», εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του για τις διαμαρτυρίες που σημειώθηκαν κατά την επίσκεψή του.