Άδωνις Γεωργιάδης για έξαρση της γρίπης: «Εφόσον χρειαστεί θα εκδώσουμε ξανά οδηγίες για χρήση μάσκας στα νοσοκομεία»

Νέα έκκληση για εμβολιασμό απηύθυνε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ενώ προειδοποίησε ότι αναμένεται νέο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο.

Αρχικά, αναφέρθηκε στα ράντζα που καταγράφηκαν σε νοσοκομεία, μετά από σχετικό ρεπορτάζ του σταθμού, τονίζοντας ότι «ράντζα σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο «Αττικόν», όπου έχει ήδη ξεκινήσει έργο, το οποίο σε περίπου ενάμιση χρόνο αναμένεται να το εξαλείψει, καθώς πρόκειται κυρίως για θέμα χώρου.

Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι αυτή την εποχή το πρόβλημα με τα ράντζα είναι οξυμμένο λόγω της επιδημίας της γρίπης, προσθέτοντας ότι «το 100% όσων προσέρχονται στα Επείγοντα με γρίπη είναι ανεμβολίαστοι».

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την επάρκεια των εμβολίων στα φαρμακεία, σημειώνοντας ότι υπήρξε «μια παρεξήγηση, αλλά λύθηκε». Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία από το εμβόλιο ξεκινά 7 έως 14 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και ότι αναμένεται νέο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο.

Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε από τους πολίτες να δείχνουν υπευθυνότητα και να φορούν μάσκα όταν έχουν συμπτώματα, καθώς όπως είπε το στέλεχος Κ της γρίπης που κυριαρχεί φέτος είναι ιδιαίτερα μεταδοτικό. «Αύριο με τον ΕΟΔΥ θα δούμε τα στοιχεία και θα έχουμε τις εκτιμήσεις και, αν χρειαστεί, θα εκδώσουμε οδηγίες για τη χρήση μάσκας στα νοσοκομεία εκ νέου, για να επιβραδύνουμε την εξάπλωση», πρόσθεσε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις ελλείψεις σε νοσοκομεία, παραδεχόμενος ότι υπάρχουν, κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά σημείωσε ότι είναι λιγότερες σε σχέση με πριν από έναν χρόνο.

Για τη φυγή γιατρών στο εξωτερικό για οικονομικούς λόγους, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πλήρως, καθώς «μέσα στην Ε.Ε. η αγορά εργασίας είναι ενιαία». Ωστόσο, επισήμανε ότι τα τελευταία 5–6 χρόνια οι αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ αυξήθηκαν κατά περίπου 25% και ότι μέσα στο 2026 θα αυξηθούν και οι αποδοχές του υπόλοιπου νοσηλευτικού προσωπικού.