89η ΔΕΘ: «Αρνούμαστε την κοροϊδία της κυβέρνησης» ανέφερε ο Κουτσούμπας (Βίντεο)

Το δικό του μήνυμα έστειλε το απόγευμα του Σαββάτου λίγο πριν την ομίλα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 06/09 στους δρόμους της Θεσσαλονίκης προκειμένου να συμμετάσχει στην κινητοποίηση του ΠΑΜΕ.

Σε δηλώσεις του εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης, με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, αλλά και κατά της αντιπολίτευσης.

«Αρνούμαστε την κοροϊδία και τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης. Αρνούμαστε τις ψεύτικες υποσχέσεις, τους μεσσίες και τους διάφορους των άλλων κομμάτων της συστημικής αντιπολίτευσης. Έχουμε εμπιστοσύνη μόνο στις αστείρευτες λαϊκές δυνάμεις και στην πάλη για την ανατροπή συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής, αυτού του σάπιου κράτους και του διεφθαρμένου συστήματός τους. Στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης που είναι μέτρα διάρκειας, με πρόσφατο τις 13 ώρες δουλειάς σε έναν εργοδότη για τους σύγχρονους σκλάβους, απαντάμε με ένταση της ταξικής πάλης και ταξικό αγώνα διαρκείας με αντικαπιταλιστική, αντιμονοπωλιακή συμμαχία, με το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ μπροστά», δήλωσε ο γγ του ΚΚΕ.