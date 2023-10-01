Μαυρόγυπες: Αριθμός ρεκόρ στην προστατευόμενη περιοχή Σακάρ για τον μήνα Σεπτέμβριο

Οι μαυρόγυπες αποτελεούν ένα σπάνιο και προστατευόμενο είδος πτηνού, το οποίο επλήγη σημαντικά από την πρόσφατη mega-πυρκαγιά που έπληξε το περασμένο καλοκαίρι το δάσος της Δαδιάς. Ωστόσο, σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις υπάρχουν καλά νέα για το σπάνιο αυτό είδος.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 20 γυπαετοί και μαυρόγυπες καταμετρήθηκαν στην προστατευόμενη περιοχή Σακάρ στα μέσα Σεπτεμβρίου, με τον αριθμό αυτών των προστατευόμενων ειδών να αποτελεί ρεκόρ για την περιοχή, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Πράσινα Βαλκάνια και Ταμείο για την Άγρια Χλωρίδα και Πανίδα (FWFF).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προστατευόμενη περιοχή Σακάρ είναι μέρος του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000.

Το Σακάρ είναι ένα από τις πιο σημαντικές οροσειρές για γύπες στη Βουλγαρία, μεταξύ άλλων όπως το Πιρίν και τη Ρίλα. Η περιοχή Σακάρ φαίνεται να συνδέει ξεχωριστές αποικίες των γυπαετών και των μαυρογύπων στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Τουρκία.

Οι δραστηριότητες διατήρησης και έρευνας στην προστατευόμενη περιοχή πραγματοποιούνται στο πλαίσιο πολλών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ.

ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Τα πρώτα λόγια της 45χρονης για το έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: «Μπήκα μπροστά για να μην κάνει κακό στα παιδιά»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Στέφανος Κασσελάκης επιμένει: Από την ανάρτηση του Μητσοτάκη λείπει μόνο η λέξη “Μπέος”