Ο Στέφανος Κασσελάκης επανέρχεται στο θέμα του Αχιλλέα Μπέου μετά τα βίντεο που ήρθαν χθες στη δημοσιότητα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα ανάρτησή του σήμερα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι από την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη λείπει μόνο μία λέξη: Μπέος.

Η σημερινή ανάρτηση του συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που κάθε Κυριακή παριστάνει στο facebook τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι 1926 λέξεις.

Λείπει μόνο μία λέξη: Μπέος.



Ρωτάω ξανά, μία εβδομάδα πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές:

Ο Κ.Μητσοτάκης συνεχίζει να θεωρεί τον Μπέο ως…— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 1, 2023

