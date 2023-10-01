Ο Στέφανος Κασσελάκης επιμένει: Από την ανάρτηση του Μητσοτάκη λείπει μόνο η λέξη “Μπέος”
"Συνεχίζει να θεωρεί τον Μπέο ως τον καταλληλότερο όλων;"
Ο Στέφανος Κασσελάκης επανέρχεται στο θέμα του Αχιλλέα Μπέου μετά τα βίντεο που ήρθαν χθες στη δημοσιότητα.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα ανάρτησή του σήμερα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι από την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη λείπει μόνο μία λέξη: Μπέος.
Η σημερινή ανάρτηση του συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που κάθε Κυριακή παριστάνει στο facebook τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι 1926 λέξεις.
Λείπει μόνο μία λέξη: Μπέος.
Ρωτάω ξανά, μία εβδομάδα πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές:
Ο Κ.Μητσοτάκης συνεχίζει να θεωρεί τον Μπέο ως…— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 1, 2023
“Η σημερινή ανάρτηση του συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που κάθε Κυριακή παριστάνει στο facebook τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι 1926 λέξεις. Λείπει μόνο μία λέξη: Μπέος. Ρωτάω ξανά, μία εβδομάδα πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Ο Κ.Μητσοτάκης συνεχίζει να θεωρεί τον Μπέο ως τον «καταλληλότερο όλων», όπως έχει δηλώσει; Συνεχίζει να στηρίζει έναν δήμαρχο που σηκώνει το χέρι και δέρνει πολίτες, τους καταβρέχει, τους βρίζει και -κυρίως- τους αφήνει να πνίγονται; Και πώς, αλήθεια, φαίνεται στους προοδευτικούς και στους κεντρώους πολίτες η στήριξη του Πρωθυπουργού της χώρας σε έναν τραμπούκο;” αναφέρει χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης.
