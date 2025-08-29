Το… δράμα της Ραχήλ Μακρή: “Να ψάχνεις κοπέλα να σου φτιάξει δύο σπασμένα νύχια και να νιώθεις πως διεκδικείς θέση στο δημόσιο”

Αίσθηση έχει προκαλέσει η ανάρτηση της Ραχήλ Μακρή για… δύο σπασμένα νύχια, με την ίδια να το περιγράφει ως “το απόλυτο κοινωνικό δράμα της σύγχρονης αστικής ζωής”.

Μάλιστα, δεν δίστασε να συγκρίνει τις λίστες αναμονής για μανικιούρ με τις ουρές του ΕΣΥ, να υποστηρίξει ότι για ραντεβού με καρδιοχειρουργό θα έβρισκε ευκολότερα και να καταλήξει πως η ομορφιά “έγινε ταξική υπόθεση”.

Διαβάστε την ανάρτηση της Ραχήλ Μακρή:

“Σήμερα έζησα το απόλυτο κοινωνικό δράμα της σύγχρονης αστικής ζωής: να ψάχνεις μια κοπέλα να σου φτιάξει τα δύο σπασμένα σου νύχια και να νιώθεις πως διεκδικείς θέση στο δημόσιο. Όλες κλεισμένες για εβδομάδες, λίστα αναμονής λες και είναι για αξονική στο ΕΣΥ. Κλάφτηκα, παρακάλεσα βρε κορίτσια δύο νύχια είναι ένα τέταρτο δουλειά. Τίποτα. Η ίδια άκαρδη απάντηση: “Δεν έχουμε χρόνο”. Έχω την εντύπωση πως αν ήθελα να κλείσω ραντεβού με καρδιοχειρουργό, θα έβρισκα ευκολότερα. Η ομορφιά πλέον έγινε ταξική υπόθεση και για να φτιάξεις νύχι, ή θα ‘χεις μπάρμπα στην αισθητική ή θα υπογράψεις συμβόλαιο ή θα είσαι η Τζωρτζίνα του Ρονάλντο. Κι εγώ απλώς ήθελα να μην νιώθω σαν οικοδόμος κάθε φορά που κοιτάζω τα χέρια μου και βλάκας που με τόσα πτυχία στα ντουβάρια δουλεύω για τρεις κι εξήντα και με τον κύριο πρωθυπουργό να νομοθετεί ύπουλα για να βρει τρόπο πως θα μας απολύσει με το στρίβειν δια των πειθαρχικών”.