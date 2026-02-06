Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η selfie με τη Μαρέβα από την τελετή έναρξης των των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο

«Αυτή τη φορά δεν βρέχει», γράφει στη λεζάντα της δημοσίευσης

DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:38

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Στα social media δημοσίευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μία φωτογραφία μαζί με την σύζυγο του Μαρέβα, από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνου.

Με τη φράση «αυτή τη φορά δεν βρέχει» στη λεζάντα της ανάρτησής του, κάνει έμμεση αναφορά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, όταν η βροχή είχε προκαλέσει ταλαιπωρία στους χιλιάδες θεατές. Εκείνη την ημέρα, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την τελετή από τις κερκίδες μαζί με τη σύζυγό του και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, όλοι φορώντας αδιάβροχα.

