Χαμηλές προσδοκίες για τη συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Διάλογος με “κόκκινες γραμμές”

Την ερχόμενη Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα αναμένεται να συναντηθούν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ύστερα από δύο αναβολές.

Η Αθήνα, βέβαια, δεν καλλιεργεί ιδιαίτερες προσδοκίες για το αποτέλεσμα της συνάντησης, βάζοντας τις κόκκινες γραμμές της στο τραπέζι. Όσο η Άγκυρα θέτει ζητήματα κυριαρχίας ή γκρίζων ζωνών, έχοντας παράλληλα την απειλή πολέμου επί τάπητος, η συζήτηση δυσκολεύει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον αρχισυντάκτη του «Foreign Policy» Ράβι Άγκραουαλ, τόνισε πως η Ελλάδα είναι σε πολύ πιο ισχυρή θέση από ό, τι ήταν πριν από 5 χρόνια καθώς έχουν ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό οι Ένοπλες Δυνάμεις, εκτιμώντας ταυτόχρονα πως ο ίδιος δεν βλέπει κλιμάκωση των εντάσεων στο Αιγαίο ή αλλού.

«Και ο κ. Ερντογάν και εγώ είμαστε πεπειραμένοι ηγέτες» σημείωσε υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας. «Η γεωγραφία δεν αλλάζει. Υπάρχουν ήδη αρκετές προκλήσεις στην περιοχή και δεν χρειάζεται να προστεθούν νέες» πρόσθεσε ενώ αναφερόμενος στο ταξίδι στην τουρκική πρωτεύουσα, τόνισε: «Στόχος είναι να έχουμε μια εποικοδομητική συζήτηση και μια ειλικρινή σχέση. Προσωπικά θα πάω στην Άγκυρα με ξεκάθαρα σημεία».

«Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο και χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης. Με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών», είχε σημειώσει νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η συνάντηση των δύο ηγετών αλλά και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας δεν γίνεται κάτω από τις καλύτερες συνθήκες, μετά και τη ΝΟΤΑΜ της Τουρκίας ότι δήθεν εκείνη είναι αρμόδια για την έρευνα και διάσωση των μεταναστών στη Χίο.

Την ίδια ώρα, το κλίμα δυναμίτισε η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αφορμή όσα είπε ο πρωθυπουργός για το αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει στα 12 μίλια τα χωρικά της ύδατα.

«Οι μονομερείς ενέργειες, ισχυρισμοί και δηλώσεις της Ελλάδας, που αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία νομική ισχύ για τη χώρα μας».