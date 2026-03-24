Ο σκύλος ρομπότ, Κύων, υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Θερμή υποδοχή επιφύλαξε ο σκύλος ρομπότ Κύων του Ινστιτούτου Μεταφορών στη Θεσσαλονίκη στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Κύων υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό και μόλις τον είδε ξάπλωσε κάτω και ακούστηκε ένα γάβγισμα. «Να τον φέρω στο Μαξίμου μετά» είπε ο κ. Μητσοτάκης μόλις αντίκρισε το σκύλο ρομπότ ενώ κάποιος ακούστηκε να λέει ότι ο Κύων είναι καλύτερος από τον Πίνατ, τον σκύλο του πρωθυπουργού που βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά ότι δεν ξέρει αν είναι καλύτερος «αλλά το παλεύει».

Στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης εισήλθε στο Ινστιτούτο όπου ενημερώθηκε για μια σειρά από σημαντικές λειτουργίες και εφαρμογές που βοηθούν την παρακολούθηση της κυκλοφορίας στην Αθήνα.