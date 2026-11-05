Η περιπέτεια Χατζηβασιλείου στον αέρα: Ήταν στην πτήση προς Βιέννη με την απειλή για βόμβα

Μια απρόσμενη περιπέτεια είχε ο Τάσος Χατζηβασιλείου, καθώς βρέθηκε ανάμεσα στους επιβάτες της πτήσης της Aegean από την Αθήνα προς τη Βιέννη, για την οποία υπήρξε απειλή για βόμβα.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ταξίδευε στην αυστριακή πρωτεύουσα για επίσκεψη εργασίας, όταν προέκυψε το απρόοπτο που κινητοποίησε τις αρμόδιες Αρχές.

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Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος, όπως αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενημερώθηκε για την απειλή κατά την προσγείωση του αεροσκάφους στη Βιέννη.

Ευτυχώς, η υπόθεση είχε αίσιο τέλος, καθώς οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν οι αυστριακές Αρχές δεν εντόπισαν τίποτα ύποπτο.

Η ανάρτηση του Τάσου Χατζηβασιλείου

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου θέλησε να ενημερώσει ο ίδιος για όσα συνέβησαν, δημοσιεύοντας φωτογραφία από τη Βιέννη και περιγράφοντας το περιστατικό.

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Καλησπέρα από τη Βιέννη!

Νωρίτερα, κατά την προσγείωση εδώ, ενημερωθήκαμε για πιθανή ύπαρξη βόμβας στο αεροπλάνο που μας μετέφερε.

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Ο έλεγχος των αυστριακών Αρχών κατέδειξε ότι τελικά δεν υπήρχε τίποτα. Όλα καλά, όλοι ασφαλείς.

Συνεχίζουμε κανονικά την επίσκεψη εργασίας».

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Η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια

Η πτήση Α3860 της Aegean προσγειώθηκε κανονικά στη Βιέννη, χωρίς να χρειαστεί αλλαγή προορισμού.

Ακολούθησαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ασφαλείας από τις αυστριακές Αρχές, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι η απειλή ήταν αβάσιμη.

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Μάλιστα, η συγκεκριμένη πτήση δεν ήταν η μοναδική της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας που βρέθηκε στο επίκεντρο αντίστοιχου περιστατικού την Πέμπτη (5/11).

Απειλή για βόμβα υπήρξε και στην πτήση Α3552 από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο, χωρίς επίσης να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

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Η Aegean επιβεβαίωσε ότι εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Για τον Τάσο Χατζηβασιλείου, πάντως, το απρόοπτο δεν ανέτρεψε το πρόγραμμά του, αφού, όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε, η επίσκεψη εργασίας στη Βιέννη συνεχίστηκε κανονικά.