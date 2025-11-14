Μητσοτάκης σε πηγαδάκι με βουλευτές της ΝΔ: “Εκλογές μέχρι την άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί” (Εικόνες)

Για περίπου 20 λεπτά συνομίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε “πολιτικό πηγαδάκι” με βουλευτές και στελέχη της ΝΔ.

Κεντρικό ζήτημα στην κουβέντα ήταν οι εκλογές που αναμένεται να γίνουν το 2027 με τους βουλευτές να «βομβαρδίζουν» τον πρωθυπουργό με ερωτήσεις κι εκείνος να σχολιάζει.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν μέχρι την Άνοιξη του 2027, “είπα για εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο“.

Όταν κάποιοι αναρωτήθηκαν πότε πέφτει το Πάσχα του ’27 ο πρωθυπουργός σχολίασε: «Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απέξω». (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως είναι διαθέσιμος για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με βουλευτές λέγοντας: «να ξέρετε ότι στα γεύματα γίνονται ωραίες ζυμώσεις».

«Εμείς δεν έχουμε μυστικά και αυτό μπορεί να το δει κανείς και από τις δύο πλευρές: Ή ότι λέγεται μαθαίνεται, ή ότι υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις μας» είπε επίσης ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος δήλωσε ότι είναι διαθέσιμος για κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τους βουλευτές και προσέθεσε χαριτολογώντας ότι “στα γεύματα αυτά γίνονται ωραίες ζυμώσεις».

Σε χιουμοριστικό τόνο έκανε αναφορά στο πως παρουσίασε το θέμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας για την κατακόρυφη αύξηση της τιμής στα ρεβύθια. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

«Έχουμε κανέναν βουλευτή που να παράγει ρεβίθια στην περιοχή του;».

Για τις δημοσκοπήσεις και με αφορμή τα περί κολλημένης βελόνας που έχει πει ο Παύλος Γερουλάνος για το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε: «Η δικιά μας βελόνα δεν έχει κινηθεί τον τελευταίο χρόνο και αυτό μπορεί να μην είναι κακό. Οι βελόνες οι άλλες πάνε προς τα κάτω αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η δικιά μας».