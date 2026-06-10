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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τίμησαν τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου οι Πειραιώτες (Φωτογραφίες)

Η κίνηση των «ερυθρολεύκων»

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τίμησαν τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου οι Πειραιώτες (Φωτογραφίες)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Σε μια συγκινητική κίνηση προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός πριν τον μεγάλο αγώνα με τον Παναθηναϊκό για το Game 4 των τελικών της Basket League το απόγευμα της Τετάρτης 10/6.

Συγκεκριμένα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω του Sports Director, Χρήστου Μπαφέ, απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο, εναποθέτοντας 13 κόκκινα τριαντάφυλλα στη θέση του καθώς σαν σήμερα, πριν από 8 χρόνια, ο ιστορικός ηγέτης του Παναθηναϊκού έφυγε από τη ζωή.

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