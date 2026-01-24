Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η viral ανάρτησή του από το Χιονοδρομικό Κέντρο στα Καλάβρυτα (Βίντεο)

Το χιουμοριστικό βίντεο του πρωθυπουργού

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η viral ανάρτησή του από το Χιονοδρομικό Κέντρο στα Καλάβρυτα (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων βρέθηκε σήμερα Σάββατο 24 Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά το Χιονοδρομικό Κέντρο χωρίς πρωτόκολλο, ανάμεσα σε απλούς επισκέπτες και σκιέρ, ενώ αργότερα «ανέβηκε» στο Instagram ένα χιουμοριστικό βίντεο μέσα από μία καφετέρια δίπλα στον αναβατήρα του Κέντρου.

