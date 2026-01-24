Κυριάκος Μητσοτάκης: Η viral ανάρτησή του από το Χιονοδρομικό Κέντρο στα Καλάβρυτα (Βίντεο)

Στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων βρέθηκε σήμερα Σάββατο 24 Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά το Χιονοδρομικό Κέντρο χωρίς πρωτόκολλο, ανάμεσα σε απλούς επισκέπτες και σκιέρ, ενώ αργότερα «ανέβηκε» στο Instagram ένα χιουμοριστικό βίντεο μέσα από μία καφετέρια δίπλα στον αναβατήρα του Κέντρου.