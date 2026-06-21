Καλάβρυτα: Τρεις συλλήψεις μετά από άγριο καυγά μεταξύ ανηλίκων σε δομή φιλοξενίας

Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί στα Καλάβρυτα το πρωί της Κυριακής, 21 Ιουνίου μετά από άγρια συμπλοκή πέντε ανηλίκων σε δομή φιλοξενίας του Ερυθρού Σταυρού.

Σύμφωνα με το kalavrytanews.com, 3 Αιγύπτιοι επιτέθηκαν με μπουνιές και κλωτσιές σε 2 ανήλικους με καταγωγή από το Κονγκό και και από την Υεμένη.

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Στο σημείο έσπευσε εργαζόμενος της δομής που προσπάθησε να χωρίσει τους ανήλικους. Ως αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί και ο ίδιος.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στη δομή συλλαμβάνοντας τους 3 ανήλικους που ξεκίνησαν τη συμπλοκή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για άσκηση βίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, ενώ εξετάζεται και η φερόμενη κατοχή μαχαιριού κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, με τους κατηγορουμένους να παίρνουν προθεσμία έως την Τρίτη για να απολογηθούν. Μέχρι τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι.