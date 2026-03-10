Κ. Μητσοτάκης: Έστειλε επιστολή στη Μέτσολα και πρότεινε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Roberta Metsola, ανακοίνωσε τους πρώτους αποδέκτες του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η υποψηφιότητα του διεθνούς αστέρα του NBA προτάθηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή προς την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η επιστολή Μητσοτάκη

Στην επιστολή του, ο Έλληνας πρωθυπουργός επισημαίνει τη διεθνή επιρροή και τη συμβολή του Έλληνα αθλητή, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ως πρότυπο που εκφράζει βασικές ευρωπαϊκές αξίες.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Η νέα ευρωπαϊκή διάκριση

Το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας αποτελεί μια νέα τιμητική διάκριση, μέσω της οποίας θα βραβεύονται κάθε χρόνο έως και 20 προσωπικότητες που έχουν συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των αξιών της Ευρώπης.

Η ανακοίνωση των πρώτων τιμώμενων προσώπων έγινε την Τρίτη, ενώ η επίσημη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 18 έως τις 21 Μαΐου στο Στρασβούργο.

Με αφορμή τα 75 χρόνια από τη Διακήρυξη Σουμάν

Η καθιέρωση της νέας αυτής διάκρισης αποφασίστηκε από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 75 ετών από τη Διακήρυξη Σουμάν.

Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή τιμητική διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να τιμήσει προσωπικότητες που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και της ευρωπαϊκής συνεργασίας.