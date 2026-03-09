Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τι ανέφερε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου

«Γνωρίζουμε επίσης ότι οι άνθρωποι στην Κύπρο ανησυχούν και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: δεν είστε και δεν θα είστε ποτέ μόνοι», ανέφερε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στην έναρξη της ολομέλειας του Μαρτίου.

Όπως είπε η κ. Μέτσολα «η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι πραγματική, απτή και βρίσκεται στο πλευρό σας. Θα στείλουμε το πιο σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη. Διότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οποιαδήποτε απειλή κατά κρατών-μελών είναι απολύτως απαράδεκτη και, όταν δοκιμάζεται η αποφασιστικότητά μας, θα βλέπουμε – όπως βλέπουμε και τώρα – την Ευρώπη να ενεργεί ως ένα».

