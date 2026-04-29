ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντος επάλειψης λόγω μη δηλωμένου αλλεργιογόνου (Εικόνα)

Ο ΕΦΕΤ, και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, ενημερώθηκε μέσω του RASFF για την κυκλοφορία στην ελληνική αγορά ενός προϊόντος επάλειψης τουρκικής προέλευσης, στο οποίο εντοπίστηκε σέλινο χωρίς να αναγράφεται στην ετικέτα.

Πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία Yörem Acuka, σε συσκευασία 200 γραμμαρίων, με barcode 4260467596331, αριθμό παρτίδας 251206 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 06/09/2026. Το προϊόν διακινείται από την επιχείρηση “Exochon G.P. Wholesale Food Trade”.

Το σέλινο συγκαταλέγεται στα αλλεργιογόνα συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 και μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις σε άτομα με σχετική ευαισθησία.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν και είναι αλλεργικοί στο σέλινο καλούνται να αποφύγουν την κατανάλωσή του.

Μετά την ενημέρωσή της, η εταιρεία προχώρησε άμεσα στη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημά της. Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση απόσυρση του συνόλου του προϊόντος από την αγορά, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.