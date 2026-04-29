Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη χειρουργική σπονδυλικής στήλης στο επίκεντρο επιστημονικού συνεδρίου

Το «αύριο» θα βρεθεί στο επίκεντρο του 19ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης, που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, στις 7 – 10 Μαΐου. Πρόκειται για μια επετειακή εκδήλωση, καθώς τον Μάιο συμπληρώνονται 20 χρόνια από την ίδρυση της Εταιρείας.

«Στη νέα εποχή που διαμορφώνεται, κάτω και από την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οργάνωση, άσκηση και αξιολόγηση του ιατρικού λειτουργήματος, βρισκόμαστε μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις, που θα απασχολήσουν τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο. Η παροχή υπηρεσιών υγείας βασισμένων σε αρχές αξίας (value based therapies), διοικητικά θέματα στη διαχείριση του τραύματος σπονδυλικής στήλης στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και η οργάνωση ενός δικτύου αναφοράς για παθήσεις της σπονδυλικής στήλης που θα βασίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία συναφών ιατρικών ειδικοτήτων, είναι βασικά θέματα του συνεδρίου», επισημαίνει ο Παναγιώτης Ζουμπούλης, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης.

Προσθέτει ότι «στόχος είναι η ανάδειξη και η οργάνωση των καλύτερων δυνατών συνθηκών, για την αξιοποίηση των ανθρώπων και των υλικών μέσων (οικονομικών, εξοπλισμού κ.λπ.) της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, προς τελικό όφελος του ασθενούς με πρόβλημα σπονδυλικής στήλης».

Σύμφωνα με τον κ. Ζουμπούλη, στο Συνέδριο ειδικό βάρος θα έχουν τα τεχνολογικά ζητήματα με την παρουσίαση των πιο σύγχρονων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (ρομποτικές χειρουργικές τεχνικές, συστήματα διεγχειρητικής ασφάλειας με τη χρήση τεχνικών νευροπλοήγησης τεχνητής νοημοσύνης).

«Εξίσου μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί και στις κύριες δυσκολίες και ανησυχίες που αντιμετωπίζουν οι άμεσοι συνεργάτες των ιατρών – χειρουργών, δηλαδή το νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα όμως και στα σημαντικότερα προβλήματα που καλείται να λύσει στην καθημερινότητά του ένας ασθενής που έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί σε ένα χειρουργείο σπονδυλικής στήλης: από το πώς θα διαχειριστεί τον έμφυτο φόβο, την ψυχολογική υποστήριξη του ιδίου και της οικογένειάς του, μέχρι την υποστήριξη στο εργασιακό του περιβάλλον και την αστική και νομική του κάλυψη. Και πώς μπορούμε να τα υπερβούμε, ώστε να γίνουμε όλοι πολύ καλύτεροι», καταλήγει ο κ. Ζουμπούλης.

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν, Έλληνες και ξένοι ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων που θεραπεύουν παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, αλλά και προσωπικότητες από άλλα πεδία επιστημών -όπως επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης, ειδικοί οικονομικών υγείας, νομικοί, ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές και εξειδικευμένοι νοσηλευτές- ώστε να αναλυθούν διεξοδικά όλα αυτά τα θέματα.