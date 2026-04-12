Κυριάκος Μητσοτάκης: Το τρυφερό καρέ με την σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι στα Χανιά και οι ευχές για το «Χριστός Ανέστη»

Σε ανάρτηση με πασχαλινές ευχές προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Κυριακής του Πάσχα (12/4).

Συνοδεύοντας την ανάρτηση με μία τρυφερή φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός ευχήθηκε “Χριστός Ανέστη”.

«Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά με υγεία!», γράφει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, παρακολούθησαν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου την Ακολουθία της Αναστάσεως στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά.

Ο πρωθυπουργός θα παραμείνει στα Χανιά και την Κυριακή του Πάσχα, ενώ αναμένεται να αναχωρήσει τη Δευτέρα του Πάσχα.