Κυριάκος Μητσοτάκης: Το τρυφερό καρέ με την σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι στα Χανιά και οι ευχές για το «Χριστός Ανέστη»
Παρακολούθησαν την Αναστάσιμη ακολουθία στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά
Σε ανάρτηση με πασχαλινές ευχές προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Κυριακής του Πάσχα (12/4).
Συνοδεύοντας την ανάρτηση με μία τρυφερή φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός ευχήθηκε “Χριστός Ανέστη”.
«Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά με υγεία!», γράφει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, παρακολούθησαν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου την Ακολουθία της Αναστάσεως στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά.
Ο πρωθυπουργός θα παραμείνει στα Χανιά και την Κυριακή του Πάσχα, ενώ αναμένεται να αναχωρήσει τη Δευτέρα του Πάσχα.
