Γκάφα ολκής από τον Βελόπουλο: Έδειξε φωτογραφία από σειρά με τη Lady Gaga ως υλικό από τα αρχεία Έπσταϊν (βίντεο)

Σε ένα αδιανόητο λάθος υπέπεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Open με τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου.

Σε μια προσπάθεια να κατηγορήσει τα ελληνικά ΜΜΕ ότι αποκρύπτουν τις αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν και τις αναφορές στα αρχεία για την Ελλάδα, ο κ. Βελόπουλος έδειξε στον αέρα μια φωτογραφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης παρουσίασε μια φωτογραφία της Lady Gaga από τη σειρά American Horror Story ως υλικό από τα αρχεία για τον παιδόφιλο! Στην αρχή νόμισα ότι ήταν φωτοσοπ αλλά τελικά είναι αλήθεια. Ο Βελόπουλος δείχνει τη Lady Gaga σε φωτογραφία από τη σειρά Hotel παρουσιάζοντας την ως μέλος του Επσταιν 😂

Το κλάμα σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό 😂 pic.twitter.com/LbvX0KgTsx— Νίνος (@n1kos_ntg) February 5, 2026

«Δείτε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κυρία. Δείτε τα παιδιά δεξιά και αριστερά τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

We are family. Meet my magical children. HOTEL #AHS pic.twitter.com/t3FO9j1NHJ— Lady Gaga (@ladygaga) August 27, 2015

Φυσικά, αυτή η επική γκάφα δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από τους χρήστες του X, ενώ σήμερα το πρωί στο θέμα αναφέρθηκε και η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, η επικεφαλής της Φωνής Λογικής έκανε λόγο για «μπούρδες» και για έναν «επιεικώς επικίνδυνο και τεκμηριωμένα μπαρμπά ξερόλα».