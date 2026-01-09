Βελόπουλος: «Κάποιοι δεν θέλουν να γίνει η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό στα Τέμπη»

«Είναι η έκτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι και η πρόεδρος και η εισαγγελέας, αλλά και οι υπόλοιποι, προσπαθούν με προσκόμματα να δημιουργήσουν αυτό που λέμε επιμήκυνση. Τώρα λένε από Δευτέρα», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξερχόμενος από τα δικαστήρια της Λάρισας, όπου βρέθηκε για τη δίκη του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε: «Θα δούμε λοιπόν από Δευτέρα τι μπορεί να γίνει. Εύχομαι να μην κάνει λάθος το ένστικτό μου, που λέει ότι κάποιοι δεν θέλουν να γίνει η δίκη. Και αυτοί οι κάποιοι είναι και μέσα στο δικαστήριο, αλλά και στο Μαξίμου».