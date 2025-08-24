Φρέντι Μπελέρης στο ΟΑΚΑ: Παρακολούθησε το φιλικό της Εθνικής με τη Γαλλία

Ο πολιτικός Φρέντι Μπελέρης βρέθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ) για να παρακολουθήσει το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Γαλλία.

Το φιλικό της Εθνικής αποτελεί μια ευκαιρία για την ομάδα να δοκιμάσει τα νέα της πλάνα, ενώ η παρουσία προσωπικοτήτων από τον πολιτικό χώρο ή την κοινωνία αναδεικνύει τη σημασία που έχει ο αθλητισμός ως μέσο κοινωνικής και πολιτικής προβολής.