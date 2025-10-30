Άσκηση εκκένωσης στο Υπουργείο Παιδείας μετά από 17 χρόνια

Η πρώτη άσκηση εκκένωσης του κτιρίου του Υπουργείου Παιδείας μετά από 17 χρόνια, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου 2025.

Η άσκηση, που είχε στόχο την ασφάλεια και ετοιμότητα των εργαζομένων του υπουργείου, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και κινδύνου, σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης κρίσεων, με απώτερο σκοπό να εξασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος γνωρίζει τον ρόλο και τα καθήκοντά του σε περίπτωση ανάγκης, συμβάλλοντας σε μια άμεση, οργανωμένη και αποτελεσματική αντίδραση.

Στην άσκηση συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι και επισκέπτες του κτιρίου, ενώ αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος παρακολούθησαν και αξιολόγησαν τη διαδικασία, καταθέτοντας χρήσιμες παρατηρήσεις για τη βελτίωση του σχεδιασμού. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση των διαδικασιών ασφάλειας και ετοιμότητας, καθώς και για την αναβάθμιση των απαραίτητων υποδομών και υλικών μέσων του υπουργείου.

«Η ασφάλεια των εργαζομένων στο Υπουργείο Παιδείας είναι προτεραιότητά μας», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, προσθέτοντας: «Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο και ασφαλές υπουργείο, όπου η ασφάλεια, η πρόληψη και η ετοιμότητα αποτελούν καθημερινή προτεραιότητα».