ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Απόδραση στη θάλασσα για Κωνσταντοπούλου και Καραναστάση

Η κάμερα τους απαθανάτισε σε ταβέρνα

Απόδραση στη θάλασσα για Κωνσταντοπούλου και Καραναστάση
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θέλοντας να ξεφύγει από το φορτισμένο πολιτικό πρόγραμμα, έκανε μια “απόδραση” δίπλα από την θάλασσα μαζί με τον αγαπημένο της, Διαμαντή Καραναστάση.

Φορώντας το πιο πλατύ τους χαμόγελο, το ζευγάρι πόζαρε με φόντο το απέραντο γαλάζιο και τρώγοντας θαλασσινά.

Η κάμερα τους απαθανάτισε σε ταβέρνα με ψαράκι και κρασάκι, ωστόσο με μπουφάν κουμπωμένα μέχρι πάνω, λόγω κρύου.

Πάντως, ο ηθοποιός δείχνει πιο ήρεμος, ύστερα από τις στιγμές που συνόδευσαν την ανακοίνωση της παραίτησής του.

