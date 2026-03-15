Αντώνης Σαμαράς: Παρών στη φιέστα της Καλαμάτας με «ασπρόμαυρο» κασκόλ – Η αγκαλιά με τον Αλέξη Χαρίτση (Βίντεο)
Παρουσία πολιτικών η φιέστα
Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 15/3 στις εξέδρες του γηπέδου της Καλαμάτας για τη φιέστα της ανόδου στην Super League.
Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε το παρών σε μια ιστορική στιγμή για τη «Μαύρη Θύελλα», ενώ είχε και μια θερμή αγκαλιά με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση.
