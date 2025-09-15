Ξανά στο “Καλημέρα Ελλάδα” ο Γιώργος Παπαδάκης – Η ευχή στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού

Πρεμιέρα έκαναν σήμερα στις 6 το πρωί ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού, καλωσορίζοντας στο τηλεοπτικό κοινό στο ανανεωμένο “Καλημέρα Ελλάδα”.

Περίπου στις 7:20, στον αέρα του ΑΝΤ1 εμφανίστηκε ο Γιώργος Παπαδάκης, ο παρουσιαστής επί 34 χρόνια του “Καλημέρα Ελλάδα”, που έγραψε ιστορία και χάρισε στο ενημερωτικό μαγκαζίνο τον τίτλο της μακροβιότερης εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης.

Καλημέρα παιδιά, καλημέρα Ελλάδα! Είστε καταπληκτικοί, τα πάτε μια χαρά. Σας βλέπω από τις 6 παρά 5, δεν έβλεπα τίποτα, αλλά περίμενα εκεί… Σας εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να συνεχίσετε έτσι, με αυτόν τον ενθουσιασμό, να πάτε πάρα πολύ καλά και να αποδείξετε ότι η συνέχεια είναι πολύ καλύτερη. Και η συνέχεια είστε εσείς” είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Παπαδάκης.

Η πρεμιέρα του νέου “Καλημέρα Ελλάδα”

Την πρώτη “καλημέρα” στο ανανεωμένο “Καλημέρα Ελλάδα” είπε ο Παναγιώτης Στάθης, με την Άννα Λιβαθυνού να συμπληρώνει: “εδώ είμαστε! Έφτασε αυτή η μέρα επιτέλους! Τι κάνετε; Πως είστε;”.

“Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη νέα σελίδα του Καλημέρα Ελλάδα, εδώ στον ΑΝΤ1 με ανυπομονησία και μεγάλη χαρά ερχόμαστε” είπε ο δημοσιογράφος.

“Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας αυτό το πρωινό. Θα είμαστε μαζί σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 06.00 με 09.00 το πρωί, γιατί στόχος αυτής της εκπομπής, όλης της ομάδας μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είναι να ξεκινάει η μέρα μας, να είμαστε πάντα ενημερωμένοι αλλά με πολύ ωραία, θετική και χαρούμενη διάθεση” είπε από την πλευρά της η Άννα Λιβαθυνού, με τον Παναγιώτη Στάθη να συνεχίζει:

“Να πούμε ότι ερχόμαστε εδώ, πραγματικά σ’ αυτή την ιστορική εκπομπή, σ’ αυτόν τον ιστορικό τίτλο, στο Καλημέρα Ελλάδα, στη μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, προκειμένου να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στον τίτλο της εκπομπής που είναι πολύ βαρύς, στην ιστορία της που είναι επίσης πολύ βαριά και πρεσβεύουμε ενδεχομένως τη δική μας ματιά σ’ αυτή τη νέα σελίδα σίγουρα όμως πιστοί σ’ αυτό που είχε όλα αυτά τα χρόνια η εκπομπή. Αξιοπιστία, αντικειμενικότητα, νηφαλιότητα, καλή διάθεση, χιούμορ“.

“Αυτό δηλαδή το οποίο έκανε ο Γιώργος Παπαδάκης, με τεράστια επιτυχία, 34 ολόκληρα χρόνια με σκληρή δουλειά, εμείς είμαστε εδώ για να το συνεχίσουμε και αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε τα ζεστά πρωινά μας. Αυτό το ραντεβού που θέλουμε να μας βάλετε στις καρδιές σας αλλά και στο σπιτικό σας” σημείωσε ακόμα η τηλεοπτική του παρτενέρ.

“Να μας κρίνετε αυστηρά! Εμείς περιμένουμε να μας κρίνετε αυστηρά, να σας ακούσουμε, έτσι πρέπει. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις και εμείς πρέπει να τις ακούσουμε” τόνισε ακόμα ο παρουσιαστής.