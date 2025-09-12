«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Οι χαρακτήρες που θα υποδυθούν η Πέγκυ Τρικαλιώτη & ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό χορταστικό επεισόδιο και μία συγκλονιστική ιστορία γεμάτη έρωτα, πάθη και μυστικά.

H Πέγκυ Τρικαλιώτη δίνει ζωή στο χαρακτήρα της μητέρας των 5 κοριτσιών, τη Θεοδώρα, μια γυναίκα δυναμική κι αφοσιωμένη στην οικογένειά της. Είναι η σιωπηλή δύναμη που κρατά την οικογένεια ενωμένη, θυσιάζοντας προσωπικές επιθυμίες για το καλό των παιδιών της. Χάνει τον άντρα της, Γεράσιμο, σε νεαρή ηλικία και καλείται να μεγαλώσει τις 5 κόρες της με τη βοήθεια της μητέρας της, Ιουλίας.

Είναι μια γυναίκα που βιώνει τη χαρά, τον πόνο και τις ανατροπές της ζωής με αξιοπρέπεια, κρύβοντας τις ανησυχίες και τις θυσίες της πίσω από ένα ήρεμο και γλυκό χαμόγελο. Με καρτερικότητα και απέραντη στοργή, παλεύει να προστατεύσει τις κόρες της από τις δυσκολίες της ζωής, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να τους μεταδώσει αξίες και αρχές.

Παρόλο που φαίνεται εύθραυστη και γλυκιά, η Θεοδώρα διαθέτει ατσάλινη θέληση. Είναι η πυξίδα των παιδιών της, ο συνδετικός κρίκος που, παρά τις καταιγίδες που έρχονται, φροντίζει να κρατά την οικογένεια όρθια.

Οι επιλογές της, άλλοτε επιβεβλημένες από τις κοινωνικές συνθήκες κι άλλοτε από την ίδια την αγάπη της, διαμορφώνουν τη μοίρα τόσο της ίδιας όσο και των παιδιών της, χαράσσοντας μια πορεία γεμάτη συγκίνηση, πόνο, αλλά και στιγμές απόλυτης τρυφερότητας.

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου θα ενσαρκώσει τον άντρα της Θεοδώρας, τον εργατικό, δίκαιο αλλά και ομορφόπαιδο, Γεράσιμο. Αγάπησε την Θεοδώρα βαθιά και μαζί κάνανε πέντε κόρες. Ποτέ δεν τον πείραξε που δεν ήρθε γιος.

Όταν μολύνεται το πόδι του αρνείται να το κόψει αφού έχει στο μυαλό του τους ανάπηρους πολέμου και δεν αντέχει στην ιδέα να μείνει σακάτης, μισός, λειψός. Συνειδητά και με το κεφάλι ψηλά, πεθαίνει από σηψαιμία στα 46 του, το 1942.

