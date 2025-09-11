«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Η Μαρία Τζομπανάκη μιλάει για τον ρόλο της στη σειρά – Τι αποκάλυψε

Μετά τον επιτυχημένο ρόλο της στον «Σασμό», η Μαρία Τζομπανάκη επιστρέφει στη μικρή οθόνη με έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Η σπουδαία ηθοποιός εντάσσεται στο καστ της νέας σειράς του ALPHA, «Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», όπου θα υποδυθεί την Ευανθία, μια πεθερά που θα κάνει τα πάντα για να χωρίσει τον γιο της από τη νύφη της.

Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε ο Alpha στο Instagram, η ίδια η Μαρία Τζομπανάκη αποκάλυψε τις προθέσεις του νέου της ρόλου.

«Είμαι η Ευανθία, η μητέρα του Φωκά και ό,τι κάνω, το κάνω για το καλό του παιδιού μου. Γιατί ο Φωκάς μου γεννήθηκε για μεγάλα επιτεύγματα. Ξέρω ότι θα με κατηγορήσουν πολλοί, αλλά εγώ θα το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ευανθία δεν εγκρίνει τη νύφη της, Ιουλία, θεωρώντας ότι δεν έχει «λαμπρό μέλλον» και θα σταθεί εμπόδιο στην ευτυχία του γιου της.

Η υπόθεση της σειράς

Η σειρά «Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» αφηγείται την ιστορία πέντε αδελφών – της Μελλισάνθης, της Ιουλίας, της Ασπασίας, της Πολυξένης και της Μαγδαληνής – που μεγαλώνουν με τη μητέρα τους σε ένα χωριό στον Όλυμπο, δίπλα σε ένα ποτάμι. Καθεμία ονειρεύεται να φύγει και να γνωρίσει τη ζωή, με τη μοίρα να τις στέλνει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.

Η σειρά χρησιμοποιεί το ποτάμι ως μεταφορά για τη ζωή, που κυλάει και μπορεί εύκολα να παρασύρει, χωρίς επιστροφή.

Το νέο εγχείρημα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Μαρία Τζομπανάκη μεταμορφώνεται σε μια από τις πιο «κακές» πεθερές της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: