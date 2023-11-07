Το προξενιό της Ιουλίας – Τρίτη (7/11): Η απόπειρα αυτοκτονίας της Φιλιώς για να μεταπείσει τον πατέρα της

Το προξενιό της Ιουλίας πλέον θα προβάλλεται και την Τρίτη, καθώς η τηλεοπτική σειρά “Ο Γιατρός” θα προβάλλεται μόνο κάθε Δευτέρα. Οι εξελίξεις σε κάθε επεισόδιο είναι καταιγιστικές, καθώς οι πρωταγωνιστές κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους.

Δείτε παρακάτω το τρέιλερ του επεισοδίου της Τρίτης (7/11):

Διαβάστε όλα όσα θα παρακολουθήσουμε στο σημερινό επεισόδιο:

Η Στάσα εντείνει τις πιέσεις της για το προξενιό και για να συγκινήσει την Ιουλία μιλά για την εξομολόγηση που έκανε ο Γιωργίκης σχετικά με τον θάνατο της γυναίκας του. Εξομολογήσεις, όμως, θα κάνει και ο Στράτος, του οποίου η μεταστροφή στη στάση του ως προς την Αλεξάνδρα, δεν βρίσκει σύμφωνη την Κυριακούλα που κρατά τις αποστάσεις της. Εκείνος, όμως, είναι έτοιμος να αναγνωρίσει τα λάθη του και να αποκαταστήσει τις σχέσεις του και με τα δυο παιδιά του. Την ίδια ώρα, ο Κωστής ξεκόβει στην Κατερίνη και στην Φιλιώ κάθε πιθανότητα να προχωρήσει σ’ ένα προξενιό της κόρης του με τον Γρηγόρη και εκείνες μηχανεύονται ένα σχέδιο για να τον μεταπείσουν. Όμως, καθώς οι μέρες για το μνημόσυνο του Σκούταρη πλησιάζουν, η ατμόσφαιρα έχει αρχίσει να ηλεκτρίζεται επικίνδυνα και ο Στασινόπουλος κάνει μια τελευταία απόπειρα να αποσπάσει μια μαρτυρία από την Ιουλία, για τη νύχτα του φόνου.

