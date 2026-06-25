Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής – Δείτε τι πρόλαβε να κάψει (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 25/6 στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Κουβαρά Αττικής.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, η φωτιά ήταν μεγάλη και έκαιγε χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να οριοθετήσουν άμεσα την πυρκαγιά.

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Ειδικότερα, για την κατάσβεση της φωτιάς στον Κουβαρά Αττικής κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν 56 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και εθελοντές.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές.

Επίσης, με εντολή Αρχηγού ΠΣ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Πέμπτη 25/6, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε «κίτρινο» συναγερμό βρίσκονται: