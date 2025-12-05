Το antenna.gr αποκτά 2 νέα live κανάλια – H επίσημη ανακοίνωση του ομίλου

Ο Όμιλος ΑΝΤ1 ανακοίνωσε επίσημα την περαιτέρω ενίσχυση της ψηφιακής του πλατφόρμας, καθώς το antenna.gr αποκτά δύο νέα live κανάλια. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη δέσμευση του Ομίλου στην καινοτομία και την παροχή εμπλουτισμένου, άμεσου περιεχομένου, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών για συνεχή ενημέρωση και ψυχαγωγία.

H επίσημη ανακοίνωση του ομίλου

Το συναρπαστικό digital ταξίδι του antenna.gr στον κόσμο της αντικειμενικής ενημέρωσης, της ποιοτικής ψυχαγωγίας, του lifestyle και της showbiz συνεχίζεται με σταθερή προσήλωση στην καινοτομία και την προσβασιμότητα, ανταποκρινόμενο στις εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες του κοινού.

Με ακόμα πιο άνετη πλοήγηση και σύγχρονη αισθητική το antenna.gr εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο περιεχόμενο, πάντα με στόχο να προσφέρει κορυφαίες ψηφιακές εμπειρίες στους επισκέπτες.

Στο antenna.gr, όπου έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε LIVE και ελεύθερα τα τηλεοπτικά κανάλια του Ομίλου Antenna, ΑΝΤ1 και ΜΑΚ TV, εντάσσονται πλέον και 2 νέα LIVE κανάλια (FAST Channels), το ANT1 Comedy και το ANT1 Drama. Εδώ, μπορούμε να απολαύσουμε πλέον δημοφιλείς, κλασικές και αγαπημένες ελληνικές κωμικές και δραματικές σειρές του ΑΝΤ1 που έγραψαν ιστορία.

Ανάμεσα στις σειρές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των 2 LIVE καναλιών ANT1 Comedy και ANT1 Drama είναι: «Θα βρεις το δάσκαλό σου», «Οι Μεν και οι Δεν», «Οι στάβλοι της Εριέττας Ζαΐμη», «Για μια γυναίκα κι ένα αυτοκίνητο», «Φίλα τον βάτραχό σου», «Βότκα πορτοκάλι», «Άκρως Οικογενειακόν», «Εκείνες κι εγώ», «Μπρούσκο», «Της Αγάπης Μαχαιριά», «Άγγιγμα ψυχής», «Μη μου λες αντίο», «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά», «Κάρμα», «Ευτυχισμένες μέρες», «Φιλί ζωής».

Το antenna.gr συνεχίζει να ανανεώνεται προσφέροντας επίσης δωρεάν CATCH-UP σε όσα προγράμματα δεν προλάβαμε να δούμε, ενώ στην ανανεωμένη σελίδα του προγράμματος (https://www.antenna.gr/tvguide) παρέχει έναν πλήρη ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα LIVE κανάλια του Ομίλου Antenna.

Το antenna.gr αναβαθμίζεται, εμπλουτίζεται και εξελίσσεται σε μία σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για την ελληνική ψυχαγωγία και ενημέρωση, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική ψηφιακής επέκτασης του Ομίλου Antenna.

Νέο, πλούσιο περιεχόμενο με εμβληματικές και αγαπημένες σειρές, ζωντανές μεταδόσεις και φιλικές προς τον χρήστη λειτουργίες βρίσκονται μόλις ένα κλικ μακριά!