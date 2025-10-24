«The Voice of Greece»: Σκληρές διεκδικήσεις, νέες ευκαιρίες & μάχη για ένα «ναι» (trailer)

Το «The Voice of Greece», ο μουσικός διαγωνισμός που γράφει τη δική του ιστορία, μένει πιστό στο ραντεβού του με το τηλεοπτικό κοινό και αυτή την εβδομάδα. Το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, στις 21.00, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, παρουσιάζονται δύο ακόμα συναρπαστικά επεισόδια των Blind Auditions.

Οι ομάδες των coaches, Πάνου Μουζουράκη, Χρήστου Μάστορα, Γιώργου Μαζωνάκη και Έλενας Παπαρίζου, ολοένα και εμπλουτίζονται. Ποιοι θα καταφέρουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους, ώστε να πατήσουν το button του «ΣΕ ΘΕΛΩ» και να γυρίσουν τις καρέκλες τους;

Ανάμεσα στα highlights που θα δούμε στα δύο νέα επεισόδια είναι μουσικά ταλέντα που πείθουν και τους τέσσερις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους και να τα διεκδικήσουν σθεναρά. Κάποιοι διαγωνιζόμενοι αποφασίζουν με βάση το συναίσθημα και άλλοι με το ένστικτο.

Ένας διαγωνιζόμενος έρχεται και φέτος στα Blind Auditions, δοκιμάζοντας με αγγλικό στίχο αφού ο ελληνικός που είχε επιλέξει πέρυσι δεν τον βοήθησε να προχωρήσει στην επόμενη φάση.

Η φωνή μιας διαγωνιζόμενης κάνει κάποιους coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους και να ξεκινήσουν τη διεκδίκησή της, ώστε να την κερδίσουν ο καθένας στην ομάδα του. Ένας από αυτούς μάλιστα, δε διστάζει να πέσει στα γόνατα για να την πείσει να πει το «ναι»!

Ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους και όλους όσοι βρίσκονται στο πλευρό τους, στο Family Room, δίνοντας τον δικό του, ξεχωριστό, παλμό στον μουσικό διαγωνισμό.

Δείτε παρακάτω το trailer: